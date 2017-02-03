Diluvion Sistem Gereksinimleri

Diluvion, Jules Verne’in Deniz Altındaki 20.000 Fersah’tan esinlenen derin deniz macerasıdır. Diluvion’da bir denizaltının kaptanısı, mürettebatını yönetiyorsun, su altında keşfediyorsun ve teknenizi yeniliyorsunuz.
Diluvion oyununun Sistem Gereksinimleri ise Core i5-650 3.2GHz donanımını ve GeForce GT 330 ekran kartını kullanmanız öneriliyor. İdeal sistem gereksinimlerinde ise Core i5-750S 2.4GHz ve ekran kartı olarak da Radeon R7 250X ve benzeri bir donanıma ihtiyacınız olacak. Diğer tüm gereksinimler ise aşağıdaki gibidir.
Diluvion Videosu (Trailer)