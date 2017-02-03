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Diluvion Sistem Gereksinimleri

Cepkolik » Oyun » Sistem Gereksinimleri » Diluvion Sistem Gereksinimleri
03-02-2017
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Diluvion, Jules Verne’in Deniz Altındaki 20.000 Fersah’tan esinlenen derin deniz macerasıdır. Diluvion’da bir denizaltının kaptanısı, mürettebatını yönetiyorsun, su altında keşfediyorsun ve teknenizi yeniliyorsunuz.

Diluvion oyununun Sistem Gereksinimleri ise Core i5-650 3.2GHz donanımını ve GeForce GT 330 ekran kartını kullanmanız öneriliyor. İdeal sistem gereksinimlerinde ise Core i5-750S 2.4GHz ve ekran kartı olarak da Radeon R7 250X ve benzeri bir donanıma ihtiyacınız olacak. Diğer tüm gereksinimler ise aşağıdaki gibidir.

Diluvion Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-650 3.2GHz ya da AMD Core i5-650 3.2GHz
  • Ekran kartı: GeForce GT 330 ya da AMD Radeon R7 240 2GB
  • Ram: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 10
  • Gereken boş disk alanı: 4 GB

Diluvion İdeal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-750S 2.4GHz ya da AMD Phenom II X4 965
  • Ekran kartı: GeForce GT 740 v2 EVGA FTW 2GB ya da AMD Radeon R7 250X
  • Ram: 6 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 4 GB

Diluvion Videosu (Trailer)

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