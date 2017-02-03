Diluvion Sistem Gereksinimleri

Diluvion, Jules Verne’in Deniz Altındaki 20.000 Fersah’tan esinlenen derin deniz macerasıdır. Diluvion’da bir denizaltının kaptanısı, mürettebatını yönetiyorsun, su altında keşfediyorsun ve teknenizi yeniliyorsunuz.

Diluvion oyununun Sistem Gereksinimleri ise Core i5-650 3.2GHz donanımını ve GeForce GT 330 ekran kartını kullanmanız öneriliyor. İdeal sistem gereksinimlerinde ise Core i5-750S 2.4GHz ve ekran kartı olarak da Radeon R7 250X ve benzeri bir donanıma ihtiyacınız olacak. Diğer tüm gereksinimler ise aşağıdaki gibidir.

Diluvion Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-650 3.2GHz ya da AMD Core i5-650 3.2GHz

Ekran kartı: GeForce GT 330 ya da AMD Radeon R7 240 2GB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 10

Gereken boş disk alanı: 4 GB

Diluvion İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-750S 2.4GHz ya da AMD Phenom II X4 965

Ekran kartı: GeForce GT 740 v2 EVGA FTW 2GB ya da AMD Radeon R7 250X

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 4 GB

Diluvion Videosu (Trailer)