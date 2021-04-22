Dimensity 800U Destekli Vivo V2066 Geekbench’te Görüntülendi!

Dün Geekbench kıyaslama platformunda V2050 model numaralı bir Vivo telefonu görülmüştü. Dimensity 800U ile donatılmış olduğu da ortaya çıktı. Bu telefonun Vivo V21 5G olarak piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Şimdi, V2066 model numarasına sahip yeni bir cihaz da bugün mıyaslama platformunda görüntülendi.

Vivo V2066’nın Geekbench görünümü, MT6853V/TNZA MediaTek işlemci tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Çipin model numarası, onun Dimensity 800U tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Liste ayrıca 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile donatıldığını da belirtiyor. Telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 588 ve 1687 puan aldı.

V2066 cep telefonu daha önce Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) sertifika sitesinde de görülmüştü. Umarız, yeni raporlar cihazın nihai pazar adını ortaya çıkarır. Markanın gelecek v serisi telefonlarından biri olup olmadığı da henüz belli değil.

Vivo, 27 Nisan’da Malezya’da Vivo V21 5G ve Vivo V21e’nin lansmanını gerçekleştirecek. V21 5G’nin Full HD + çözünürlük ve 90H yenileme hızı desteği sunan 6,44 inçlik Samsung AMOLED E3 ekranla gelmesi bekleniyor. Dimensity 800U işlemci ve 8 GB RAM ile 3 GB genişletilmiş RAM’in cihaza güç sağlaması bekleniyor.

V21 5G, OIS özellikli 44 megapiksel selfie kamerasıyla birlikte gelecek. Arka kamera kurulumunda OIS destekli 64 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunacak.