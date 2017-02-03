Disgaea 2 PC Sistem Gereksinimleri

Disgaea 2 oyunu sistem gereksinimlerini derledik. İdeal sistem gereksinimlerinde Core 2 Duo yeterli olurken, ideal sistem gereksinimleri için Core i5-2500 3.3GHz işlemci gerektiriyor. Minimumda Nvidia’nın GeForce 9500 GT ya da AMD’nin Radeon HD 5450 512MB’lık ekran kartı yeterli oluyor.
Disgaea 2 PC, Disgaea 2’yi bir araya getiriyor: Lanetli Hatıra PSP devamı ile Disgaea 2: Karanlık Hero Günleri geri geliyor. Disgaea 2 PC, inanılmaz derecede derin bir strateji olan JRPG, yüzlerce saat oyun oynuyor. Taşlama fanları, karakterlerin milyonlarca hasarla uğraşırken 9999’a kadar düzleştirilebileceğini bulur ve öğelerinizi bile düzleştirmek için rasgele oluşturulmuş Öğe Dünyaları derinliklerine bakar.
Disgaea 2 Videosu