Disgaea 2 PC Sistem Gereksinimleri

Disgaea 2 oyunu sistem gereksinimlerini derledik. İdeal sistem gereksinimlerinde Core 2 Duo yeterli olurken, ideal sistem gereksinimleri için Core i5-2500 3.3GHz işlemci gerektiriyor. Minimumda Nvidia’nın GeForce 9500 GT ya da AMD’nin Radeon HD 5450 512MB’lık ekran kartı yeterli oluyor.

Disgaea 2 PC, Disgaea 2’yi bir araya getiriyor: Lanetli Hatıra PSP devamı ile Disgaea 2: Karanlık Hero Günleri geri geliyor. Disgaea 2 PC, inanılmaz derecede derin bir strateji olan JRPG, yüzlerce saat oyun oynuyor. Taşlama fanları, karakterlerin milyonlarca hasarla uğraşırken 9999’a kadar düzleştirilebileceğini bulur ve öğelerinizi bile düzleştirmek için rasgele oluşturulmuş Öğe Dünyaları derinliklerine bakar.

Disgaea 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz ya da AMD Athlon X2 7750

Ekran kartı: Intel GeForce 9500 GT ya da AMD Radeon HD 5450 512MB

Ram: 1 GB

İşletim sistemi: Windows Vista, 32 bit

Direct X: 9

Gerekli boş disk alanı: 2 GB

Disgaea 2 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3GHz ya da AMD FX-8150

Ekran kartı: Intel GeForce GTS 450 v3 ya da AMD Radeon HD 5750 1024MB

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows 10, 32 bit

Direct X: 9

Gerekli boş disk alanı: 2 GB

Disgaea 2 Videosu