Disney + 16 Ayda 100 Milyon Aboneye Ulaştı

Disney + akış hizmeti 12 Kasım 2019‘da tanıtıldı ve şimdi, sadece 16 ay sonra, etkileyici 100 milyon ücretli aboneye ulaşan dönüm noktasına ulaştı. Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl Nisan ayında çok sayıda aboneye sahipti ve bu Şubat ayında 95 milyona ulaşmıştı.

Bunlar dünya çapında rakamlardır – Kuzey Amerika’daki lansmanından sonra, hizmet Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur’a yayıldı. Bugün, Disney + 59 ülkede mevcuttur. İlerleyen aylarda ise Türkiye‘ye gelmesi bekleniyor.

CEO Bob Chapek, Disney’in kapsamlı IP’sinden yararlanacağını ve her yıl Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars ve National Geographic‘ten gelen 100’den fazla yeni yapımı piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

Rakip yayın hizmetlerine bakıldığında, Netflix‘in 200 milyon abonesi var, (ülkemizde 3.5 milyon aboneye sahip) HBO Max Ocak ayında 37,7 milyona ulaştığını duyurdu (not: HBO Max yalnızca ABD’de mevcut, bu yılın ilerleyen günlerinde uluslararası olarak genişleyecektir). Şu anda Apple TV + abonelikler hakkında güvenilir rakamlar bulunmamaktadır.

Disney + istikrarlı bir gelir elde ederken, şirketin en büyük para kazananlarından biri olan tema parkları kapatıldı. Chapek bunun yakında değişeceğini umuyor.

Disneyland Resort, Anaheim, California, Nisan ayı sonlarında (sınırlı katılımla) yeniden açılmak istiyor. 10.000 izinli çalışanın tümünün geri çağrılması ve yeni COVID 19 güvenlik prosedürleri ile eğitilmesi biraz zaman alacak.

Disney ayrıca yolcu gemilerini yeniden çalıştırmaya başlamak istiyor, ancak bu muhtemelen Sonbaharı bekleyecek.