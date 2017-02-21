Disney Kablosuz Enerji Veren Oda Oluşturdu

Disney Research, kablosuz olarak telefonlara ve ev cihazlarına güç sağlayabilen bir oda prototipi oluşturdu.

Oda, akıllı telefon, lambalar, vantilatör ve bir RC araba gibi çeşitli cihazları aynı anda güç verebiliyor. Cihazlar, odanın içinde nerede bulunduklarına bakılmaksızın çalıştırılabiliniyor. Bu gelişme, kablosuz güç dağıtımı teknolojilerinde ilerlemede önemli bir adım teşkil etmekte. Odadaki bir nesnenin bulunduğu yere bağlı olarak, araştırmacılar, verimlilik seviyelerinin yüzde 40 ila 95 arasında olacağını tahmin ediyorlar.

Sistem, tavan ve duvarlarda özel olarak yapılmış alüminyum paneller ve kondansatör halkası içeren odanın ortasında uzun bir bakır boru kullanarak çalışmakta. Bu kondansatörler, odanın dışında belirli bir frekansta enerji üreten bir sinyal jeneratörüne bağlı. Sistem, Quasistatik Boşluk Rezonansı (QSCR) adı verilen bir teknolojiyi kullanmakta ve oda boyunca yayılmış bir manyetik alan oluşturmakta. Sistemin nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bir açıklamayı aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Teknoloji hala erken aşamalarında ve araştırmacılar birkaç güvenlik sorunu konusunda uyarıda bulunuyorlar. Öncelikle, insan vücudu zararlı seviyelerde enerji absorbe etmemek için, insanlar bakır direkten en az 46 santimetre uzakta kalmalı. Araştırmacılar, bu teknolojinin yukarı veya aşağı doğru büyütülme potansiyeli bulunduğunu ve daha geleneksel odaların oluşturulması için uyarlanmaya çalışıldığını belirtti.