Dissidia Final Fantasy NT, PlayStation 4’e Gelecek

Dissidia Final Fantasy, Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon RPG oyunu. İlk olarak Aralık 2008’de Playstation Portable için piyasaya sürüldü ve 2015’te bir Japon arcade oyunu olarak da yeniden başlatıldı. Şimdi, Square Enix, Koei Tecmo Games‘in stüdyosu Team Ninja ile ortak olarak Dissidia Final Fantasy NT’yi Playstation 4 için yayınlayacağını duyurdu.

Oyun, beş sınıfa ayrılmış olan Final Fantasy franchise’ından en az 20 karakter içeriyor; Vanguard, Assassin, Marksman, Specialist ve Summon. Oyunun popüler karakterlerden bazıları Ifrit, Shiva ve Odin. Oyuncular, omuz üstünde görme perspektifinden gösterilen 3 – 3 mücadelesinde bir dizi karakter arasından seçim yapabilecekler.

Oyun aynı zamanda benzersiz görseller ve kesintisiz oyun ile birlikte DISSIDIA serisinin “eşsiz” cesaret savaş sistemini de geri getiriyor.

Şirket ayrıca, başlık ile ilgili daha fazla bilginin E3 2017‘de sunulacağını da belirtti.

Oyun, tanıtım videosunda belirtildiği gibi 2018 yılının başında Kuzey Amerika‘da piyasaya çıkacak.