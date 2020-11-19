“Distopia: Contest of Heroes” ilk Olarak Huawei AppGallery’ye Geliyor

Beetroot Lab, ilk olarak Huawei AppGallery‘de satışa sunulacak olan en yeni oyunu Dystopia: Contest of Heroes‘un lansmanı için Huawei ile ortaklık kurdu.

Oyun 2065 yılında geçiyor ve distopik bir New York’un bölgelerinin kontrolü için savaşan, diğer oyunculara baskınlar düzenleyen ve ittifaklar kuran tamamen özelleştirilebilir kahramanlar etrafında toplanıyor.

Oyunun yüzü, yıllık bir turnuvaya ev sahipliği yapacak olan eski UFC şampiyonu Conor McGregor’dan başkası değil. Bu, dünyanın her yerinden oyunculara meydan okuyan oyun içi turnuvaların yıllık doruk noktası olacak.

Huawei, pazarlama gücünü arkasına koyarak oyunun lansmanını destekleyecek. Bu, Beetroot Labs‘ın Hesap Seti (hızlı oturum açma için) ve Uygulama İçi Satın Alma Kiti gibi Huawei Mobil Hizmetleri özelliklerini entegre etmesine yardımcı oldu.

Bunun zamanlanmış bir ayrıcalık olduğunu unutmayın. Distopya şu anda AppGallery‘den indirilebilir, ancak 25’inde Google Play Store‘a da gelecek. Oyun daha sonra Samsung Galaxy Store ve Apple App Store‘da satışa sunulacak. Oyun, seyirciye olan çekiciliğini ölçmek için birkaç test pazarında piyasaya sürüldü, bu nedenle bazıları zaten denedi.