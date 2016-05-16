Dizilerde Kullanılan Cep Telefonları 2016

2015 / 2016 Sezonu dizilerde kullanılan cep telefonlarını sizler için araştırıp derledik. Unutmayın ki bazı cep telefonlarının sponsorluk anlaşması çerçevesinde kullanılıyor.

Dizilerde pek çok telefon modeli kullanılıyor fakat bazı modelleri sürekli görüyor olabiliriz. Özellikle Samsung cep telefonları yapılan sponsorluk çerçevesinde kullanıldığı için pek çok dizide rastlamamız normal. Hatta Samsung akıllı telefonların suya/toza dayanıklılık özelliğinin de üzerinde durulduğu senaryo entegrasyonları da mevcut.

Gelelim hangi dizide hangi cep telefonu modelleri kullanılıyor. Dizi isimleri ve sırasıyla karakterlerin kullandıkları cep telefonları modellerini listeleyeceğiz. Fakat bi hatırlatma yapmak istiyorum. Yazıyı yazdığımız tarihi yukarda görebilirsiniz.

Her bölüm aynı telefonu kullanmayabilirler ya da anlaşma bitiminden sonra farklı telefon modellerine geçiş yapabilirler. Lütfen bu konunun ilgili tarihte yazıldığını unutmayın. Sürekli güncelleyeceğimiz bir konu ve sizlerde yorum alanından görmek istediğiniz dizi listesini lütfen bizlere iletin.

Kara Sevda – Star TV

Kara Sevda dizisi Çarşamba akşamları Star TV’de yayınlanıyor ve dizinin baş karakterleri

Eskiya Dunyaya Hukumdar Olmaz – ATV

Dizide kullanılan cep telefonu markası Vestel Venüs

İçerde – Show TV

Cesur ve Güzel – Star TV

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