Cepkolik

Dizilerde Kullanılan Cep Telefonları 2016

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16-05-2016
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2015 / 2016 Sezonu dizilerde kullanılan cep telefonlarını sizler için araştırıp derledik. Unutmayın ki bazı cep telefonlarının sponsorluk anlaşması çerçevesinde kullanılıyor.

Dizilerde pek çok telefon modeli kullanılıyor fakat bazı modelleri sürekli görüyor olabiliriz. Özellikle Samsung cep telefonları yapılan sponsorluk çerçevesinde kullanıldığı için pek çok dizide rastlamamız normal. Hatta Samsung akıllı telefonların suya/toza dayanıklılık özelliğinin de üzerinde durulduğu senaryo entegrasyonları da mevcut.

Gelelim hangi dizide hangi cep telefonu modelleri kullanılıyor. Dizi isimleri ve sırasıyla karakterlerin kullandıkları cep telefonları modellerini listeleyeceğiz. Fakat bi hatırlatma yapmak istiyorum. Yazıyı yazdığımız tarihi yukarda görebilirsiniz.

Her bölüm aynı telefonu kullanmayabilirler ya da anlaşma bitiminden sonra farklı telefon modellerine geçiş yapabilirler. Lütfen bu konunun ilgili tarihte yazıldığını unutmayın. Sürekli güncelleyeceğimiz bir konu ve sizlerde yorum alanından görmek istediğiniz dizi listesini lütfen bizlere iletin.

Kara Sevda – Star TV

Dizilerde Kullanılan Cep Telefonları 2016

Kara Sevda dizisi Çarşamba akşamları Star TV’de yayınlanıyor ve dizinin baş karakterleri

Eskiya Dunyaya Hukumdar Olmaz – ATV

  • Dizide kullanılan cep telefonu markası Vestel Venüs

İçerde – Show TV

Cesur ve Güzel – Star TV

Sürekli güncellenen makaledir. Lütfen merak ettiğiniz dizileri yorum alanını kullanarak bizlere iletin.

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9 Yorum “Dizilerde Kullanılan Cep Telefonları 2016

    ilişki durumu karışıkta samsung, iphone ve huawei kullanıyorlardı 🙂

    Hıdır Kolcu
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    Zaten S7’DEN aşağı kulanan yok 😀

    Yuksek sosyete,no309 dizileri hangi telefon markalari kullanıyorlar?

    Bende merak ediyorum. Bilen var mı ? Yüksek sosyete de kullanılan cep telefonları markası modeli nedir?

      Selin Polat Yazar
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      Kızın kullandığı General Mobile olması lazım, Cocuğunki de Samsung.

    İçerde dizisinde kullanılan telefonlar hangileridir acaba?

    Kara Sevda dizisinde kullanilan telefonlar Htc olması lazim

      Sürekli değişiyor yetişemiyoruz ki 🙂 bu hafta yine değiştirmişler. Detaylı bi şekilde hazırlayacağız.

    no 309 dizisinde kullanilan telefonlar

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