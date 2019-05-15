DJI Osmo Action Tanıtıldı! GoPro Hero 7’nin En Büyük Rakibi

DJI, doğrudan GoPro Hero 7 Black‘e rakip olarak tasarlanan ilk kamerasını açıkladı. Osmo Action olarak adlandırılan bu 349 dolarlık kameranın iki ekranı da dahil olmak üzere pek çok özelliği var.

Şimdiye kadar arkasındaki renkli ekran ve önündeki siyah beyaz ekrana sahip olan tüm GoPro modellerinin aksine, Osmo Action‘ın ön kısmında vlog veya kendi fotoğrafını çekmenize olanak veren 1,4 inç tam renkli ekran bulunuyor. Ayrıca arkasında da 2,25 inç dokunmatik ekran var.

Osmo Action 1/2.3″ 12MP CMOS sensöre sahiptir. Saniyede 60 kare ve 100Mbps bit hızında 4K video kaydı yapabiliyor. Veya saniyede 30 kare çekimde HDR formatında çekim yapabilirsiniz. Ayrıca 1080p veya 720p çözünürlüklerde 240fps yavaş çekim yapabilirsiniz.

Osmo Action ayrıca DJI’nin yeni RockSteady elektronik görüntü sabitleme (EIS) özelliğine de sahiptir. Bu özellik 4K 60fps çözünürlükte çalışıyor.

Bunun dışında, kamera su geçirmez bir gövdeye sahip ve standart GoPro montaj elemanlarına monte edilebilir. Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahiptir ve DJI’nin mobil uygulaması kullanılarak kontrol edilebilir. İsteğe bağlı olarak kamera çerçevesi seti, yapışkanlı bağlantılar, su geçirmez kılıf, mikrofon adaptörü ve ND, polarizer ve su altı filtreleri dahil olmak üzere filtreler gibi aksesuarlar da alabilirsiniz.

Ayrıca cihazda bulunan sesli komut özelliği sayesinde beş sesli komut; film çekmek, fotoğraf çekmek ve cihazı zahmetsizce kapatmak gibi temel işlevleri yerine getirir.

Su geçirmez bir conta ve arka dokunmatik ekranda hidrofobik bir kaplama uygulayan Osmo Action, 11 metreye kadar su geçirmezdir.

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-10 derece sıcaklığa dayanıklı. Çok yönlü piller, -10 ℃ gibi düşük sıcaklıktaki aşırı soğuk ortamlarda bile iyi performans gösterir.

DJI Mimo uygulaması sezgisel özellikler ve güçlü düzenleme araçlarıyla doludur, böylece Osmo Action’ınızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. hikaye şablonları, hayatınızın heyecan verici özelliklerini anında sosyal medyada düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar.

Osmo Action, DJI web sitesinde satışta ve 22 Mayıs’tan itibaren yetkili satıcılarda da satışta olacak. GoPro Black 7 modelinden 50 dolar daha ucuz olduğu için ülkemizde de daha uygun fiyata sahip olacağız anlamına geliyor.