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DNS Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Zaman zaman internete girmeme sorunlarına sebep olan DNS'nin önbelleğe aldığı bilgileri silmenin en kolay yöntemlerini bir araya getirdik....

By Muhammed Arslan

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Bazen bir bilgisayarda çalışırken, belirli web sitelerine, IP adreslerine erişemediğiniz veya internetle ilgili diğer sorunlarla karşılaştığınız olabilir. Tüm bu sorunları çözmenin en iyi yolu, DNS önbelleğini sıfırlamak veya silmektir.

Bu durumu düzenli olarak yaparsanız, standart DNS geri yüklenir ve karşılaşabileceğiniz sorunlar da ortadan kalkar. Bundan sonra, interneti kullanabilecek veya daha önce yüklenmemiş olabilecek web sitesine erişebileceksiniz.

Başlamadan önce kısa bir açıklama yapalım;

DNS Önbelleği Nedir?

DNS önbelleği, tüm web sitesilerinin, IP adreslerinin ve bu sitelerin sistemde kayıtlı çerezlerinin depolanmasıdır. Bu önbellek, bazen sunucu veya IP adresleri zaman zaman değişebildiğinden ve herhangi bir web sitesine DNS önbelleğindeki kayıtlardan erişebilmeniz mümkün. Ancak değiştirildiğinde DNS hatası baş gösterebilir. Bu sorunları çözmek için DNS önbelleğini temizleyebilirsiniz.

DNS Önbelleğini Sıfırlama Yöntemleri

Burada sadece komut istemi ve komutlarını kullanarak DNS önbelleğini silmek veya sıfırlamak için kullanabileceğiniz adımları ve yöntemleri bulacaksınız.

Windows’ta DNS Önbelleğini Temizle

DNS önbelleğini, Windows’taki komut isteminden kontrol edebilirsiniz. CMD‘yi yönetici olarak çalıştırın ve ipconfig /displaydns yazın ve enter tuşuna basın. Bu sistemde bulunan tüm DNS’leri gösterir.

DNS Önbelleği Nasıl Temizlenir?

DNS önbelleğini silmek içinse aşağıdaki adımları izleyin;

1. Çalıştır programını açmak için Windows + R tuşlarına basın. Şimdi çalıştırma programına CMD yazın ve Tamam’a basın.

Ayrıca bkz: Bilgisayarda DNS Ayarları Değiştirme

2. Bu, tüm DNS önbelleğini temizleyeceğimiz komut istemi penceresini açar. Komut istemine ipconfig /flushdns yazın ve enter tuşuna basın.

DNS Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Bu mesaj görüntülendiğinde, DNS çözümleyici önbelleğinizin temizlendiği veya silindiği anlamına gelir. Bu yöntem Windows 7, 8, 8.1 veya 10 olsun her sürümde çalışacaktır.

Chrome DNS Önbelleğini Nasıl Temizlenir?

Sorunların Windows DNS önbelleğini temizledikten sonra da devam etmesi durumunda, DNS’yi Chrome tarayıcınızdan temizlemeyi deneyin.

Ayrıca bkz: iPhone DNS Değiştirme Wifi

Chrome tarayıcınızı açın ve URL kısmına chrome://net-internals/#dns girin ve enter tuşuna basın.

DNS Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Burada, ana bilgisayar önbelleğini temizleme seçeneğini göreceksiniz. Üzerine tıkladığınızda Chrome tarayıcı için DNS çözücü önbelleğini temizleyecektir.

Mac’te DNS Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Burada belirtilen komut macOS Sierra için geçerlidir.

  1. Terminali açın.
  2. Terminale sudo killall -HUP mDNSResponder; sleep 2; echo macOS DNS Cache Reset yazın ve entere basın.

DNS Önbelleği Nasıl Temizlenir?

Bunlar, Windows ve macOS’ta DNS önbelleğini sıfırlamak ve temizlemek için en basit yöntemlerdir. Bilgiyardaki DNS’i sildiğiniz halde sorun hala devam ediyorsa, Chrome tarayıcısının da DNS önbelleğini temizlemek oldukça yararlı olabilir. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, yorum yapmaktan çekinmeyin.

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