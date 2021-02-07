Ana Sayfa İpucu DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Ne Demek?

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Ne Demek?

Selin Polat

-

0

Kullanıcılar, internet erişimi olmadığı veya yapılandırması hatalı olan ağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde “sunucu bulunamadı” şeklinde hata mesajı almaktadır. Aynı zamanda bu hata, uygulama veya tarayıcının güvenlik duvarı nedeniyle de görülebilmektedir. Ve bu hata kodu ise, “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN” şeklinde görülür. Meydana gelen DNS sunucu hatası, kullanıcının böyle bir hata mesajı ile karşılaşmasına neden olur.

Alan adını IP adresine çevirme görevini üstlenen DNS sunucuları, online iletişimini de yine IP adresi üzerinden gerçekleştirir. Ve IP adreslerinin uzun ve karmaşık sayılardan oluşması, bu adreslerin bir alan adına entegre edilmesini gerektirir. 8. 8. 8. 8. ve 8. 8. 4. 4. Şeklinde sıralanan Google DNS sunucularını kullanan ve “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN” hatasıyla karşılaşan bir kişi, bu sorunu gidermek için DNS sunucuları değiştirmelidir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

WhatsApp Sticker Ekleme Nasıl Yapılır?

Dünyadaki milyarlarca sosyal ağ kullanıcısı, sürekli olarak birbiri ile iletişim halindedir. Ve bu kullanıcıların iletişimi, çoğunlukla mesajlaşma şekilde gerçekleştir. Dünya üzerinde en sık kullanılan...
Devamını Oku
İpucu

Torrent Nasıl Kullanılır?

İnternet üzerinden oyun, film, müzik ve kitap gibi içeriklerin indirilmesini sağlayan Torrent, kullanıcılardan hiçbir şekilde ücretli üyelik talep etmez. İşlerimlerinizi internet hızınıza bağlı olarak...
Devamını Oku
İpucu

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Ne Demek?

Kullanıcılar, internet erişimi olmadığı veya yapılandırması hatalı olan ağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde “sunucu bulunamadı” şeklinde hata mesajı almaktadır. Aynı zamanda bu hata, uygulama veya...
Devamını Oku
İnceleme

En İyi Akıllı Saatler – Şubat 2021

Akıllı saatler popüler kültürün bir gereksiniminden ziyade günlük hayatımızda çok fazla yer tutmaya başladı. İnsanlar zamanı kullanmak için teknolojinin gücünden faydalanmayı da bir alışkanlık...
Devamını Oku
İpucu

2021 YKS Başvurusu Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman?

YKS 2021 BAŞVURUSU YAPACAKLARA DİKKAT!2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat 2021 itibariyle başladı.YKS 2021 Başvurusu Nasıl Yapılır?Adaylar başvurularını 4 Şubat...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014