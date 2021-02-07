DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN Ne Demek?

Kullanıcılar, internet erişimi olmadığı veya yapılandırması hatalı olan ağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde “sunucu bulunamadı” şeklinde hata mesajı almaktadır. Aynı zamanda bu hata, uygulama veya tarayıcının güvenlik duvarı nedeniyle de görülebilmektedir. Ve bu hata kodu ise, “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN” şeklinde görülür. Meydana gelen DNS sunucu hatası, kullanıcının böyle bir hata mesajı ile karşılaşmasına neden olur.

Alan adını IP adresine çevirme görevini üstlenen DNS sunucuları, online iletişimini de yine IP adresi üzerinden gerçekleştirir. Ve IP adreslerinin uzun ve karmaşık sayılardan oluşması, bu adreslerin bir alan adına entegre edilmesini gerektirir. 8. 8. 8. 8. ve 8. 8. 4. 4. Şeklinde sıralanan Google DNS sunucularını kullanan ve “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN” hatasıyla karşılaşan bir kişi, bu sorunu gidermek için DNS sunucuları değiştirmelidir.