Donald Trump artık GPS navigasyonunuzun sesi

ABD’nin 45. Başkanı olan Donald Trump tarafından GPS seyir yönergeleri almak ister misiniz? Sorun değil, çünkü bu seçenek artık Android ve iPhone için kullanılabilen yeni bir harita ve navigasyon uygulaması olan Karta GPS‘de mevcut.

Neyse ki, bu uygulama için varsayılan ses değildir, ancak geçiş yapabileceğiniz ücretsiz bir indirme. Ve evet, aşağıdaki gibi şeyleri duyarsınız:

“Dümdüz ileri, muazzam!”

“Sabit bir radara yaklaşıyorsunuz ve bu sahte haber değil!”

Karta GPS, aynı zamanda eski Başkan Bill Clinton‘ın sesine de sahip. Eğer o güney çekiciliğini biraz istiyorsan. Ve eğer siyasette değilseniz ve size talimatlar veren komik bir sesle eğlenmek isterseniz, bir Gym Instructor, Mafia Boss ya da size bildiren bir Nordic God indirmek için ödeme yapabilirsiniz.

“GPS ile seyrederken, bir sonraki sağa ya da kavşağa ne zaman gideceğinizi açıklamak için genellikle biraz monoton ses duymanız gerekiyor. Karta GPS’nin en yeni özelliği bu sıkıntıyı kaldıracaktır. Yeni navigasyon ses seçenekleri ile; Şimdiki Başkan Donald Trump ve eski Başkan Bill Clinton size bol miktarda eğlence ve yön verecek. Karta GPS, yaptığı açıklamada Bill’in yolculuğunuzun hikayesini o eski güney sesiyle söylediği sırada Donald size düz olarak gidin komutunu verir.”

Uygulama için Donald Trump’ın sesini almak için İndirilenler > Sesler > Tümünü Görüntüle > Premium’a gidin ve ‘Satın al’ı görene kadar ilerleyin. “Devlet Başkanı” Premium bölümünde ücretsiz olarak indirilen tek şey.