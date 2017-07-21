Donanımsal ve Yazılımsal Temizlik Nasıl Yapılır?

Bilgisayar temizliği denildiğinde normal olarak ele bir bez alıp bilgisayarı silmek, kasa içerisindeki tozları silmek gelmemeli. Tam anlamıyla bir sistem temizliği için hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda bir temizlik gereklidir ki bu temizliği de nasıl sağlayabileceğinizi sizlere anlatacağız şimdi. Genel anlamda yazılımsal temizlik şarttır. Çünkü günler boyunca çoğu zaman sisteme kurmuş olduğumuz programlar, indirdiğiniz dosyalar, gezindiğiniz web siteleri her biri kalıntılar oluşturmaktadır ve bu kalıntılar neticesinde de bilgisayarımız iyice şişer. Hard disk, yerel disk komple şişmektedir. Sonrasında sizin gerçek bilgiye ulaşmanızı engeller bir şekilde sorunlar ile karşılaşırsınız.

Ayrıca gereksiz yere hard disk içerisindeki boyutunuzu da kaybedebilirsiniz. Kullanabileceğiniz daha çok alan varken neden kullanmayasınız? Yine donanımsal temizlik ise aynı şekilde şarttır. Kasa içerisinde, işlemciyi soğutmakla görevli olan fanın tam anlamıyla temizlenmesi, soğutum işlemini engelleyen tozlardan arındırılması gereklidir. İşlemcinin macununun değiştirilmesi şarttır. RAM ve Ekran Kartı gibi parçaların pin kısımlarının tekrardan temizlenmesi gereklidir. Çünkü temizlenmedikleri takdir de zamanla oksitlenme yapabilmekteler. Oksitlenmelere maruz kalmamak adına mutlaka temizliklerin yapılması gereklidir. Aksi takdir de aniden ekrana görüntü gelmeme gibi çeşitli problemler ile karşılaşabilirsiniz.

Yazılımsal Temizlik İşlemi

Yazılımsal anlamda temizliği yapabilmeniz için sisteminize Ccleaner isimli programı kurun. Yazılımı kurduktan sonra bütün tik işaretlerini seçin ve tarama işlemini başlatın. Tarama işlemi başladığında diğer, farklı yazılımlar arka planda açık olmamalıdır. Özellikle de tarayıcınız açık olmamalı. Tarama işlemi başladıktan sonra bir kaç dakiak sürebilir ve bu sürme işlemi hard disk içerisindeki boyutunuza göre, doluluk oranına göre değişim gösterebilir. Yine tarama bitince temizle butonuna basın ve gereksiz kalıntılardan kurtulun. Yine sisteminize Disk Birleştiricisi işlemini uygulamanız da hard diskinizin performansını ciddi anlamda arttıracaktır.

Donanımsal Temizlik İşlemi

Donanımsal anlamda bir temizlik sağlamak adına kasanızı açın. Sonrasında içerisindeki tüm tozları bir kompressör ile veya saç kurutma makinesi ile temizleyin. Elektrik süpürgesi de kullanabilirsiniz. Sonrasında ıslak olmayan bir bez ile kasa içerisindeki bütün kirlileri temizleyin. Ekran Kartı ve RAM parçalarınızı yerinden çıkartarak pin kısımlarını da yine bildiğiniz okul silgisi ile silin veya normal bez ile güzel birş ekilde silin ve tekrar yerine takın. Bu işlemleri yaparken de prizden fiş çıkarılmış olmalıdır.