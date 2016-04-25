Don’t Starve Together Sistem Gereksinimleri

Don’t Starve Together, çok sevilen hayatta kalma oyunu Don’t Starve için standalone multiplayer ek paket olara ksatışa sunuldu. Yeni karakterlerin, mevsimlerin, yaratıkların, biyomların ve devlerin eklendiği oyunda, keşfedilmemiş farklı bölgeler, tehlikeler ve sürprizler yer alıyor.
Steam’de 24 TL’ye satılan ve 21 Nisan 2016’da satışa çıkan Don’t Starve Together’i ister arkadaşlarınızla, isterseniz de tamamen yabancılarla oynayarak hayatta kalma yarışı verebilirsiniz.
Sizin bilgisayarınız Don’t Starve Together’ı çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!
Card name: Intel(R) HD Graphics Family
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_16821043&REV_09
Display Memory: 2741 MB
Dedicated Memory: 993 MB
Shared Memory: 1747 MB
Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Genel PnP Monitör
Monitor Model: unknown
Monitor Id: CMN15A7
Native Mode: 1366 x 768(p) (60.007Hz)
Output Type: Internal
Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumdx32,igd10umd32,igd10umd32
Driver File Version: 8.15.0010.2291 (English)
Driver Version: 8.15.10.2291
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/27/2011 08:57:14, 7470080 bytes
WHQL Logo’d: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B78E66-4256-11CF-3B69-8E36B7C2C535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1050
SubSys ID: 0x16821043
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem4.inf:Intel.Mfg.NTamd64:iSNBM0:8.15.10.2291:pci\ven_8086&dev_0116
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C