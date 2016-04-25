Don’t Starve Together, çok sevilen hayatta kalma oyunu Don’t Starve için standalone multiplayer ek paket olara ksatışa sunuldu. Yeni karakterlerin, mevsimlerin, yaratıkların, biyomların ve devlerin eklendiği oyunda, keşfedilmemiş farklı bölgeler, tehlikeler ve sürprizler yer alıyor.

Steam’de 24 TL’ye satılan ve 21 Nisan 2016’da satışa çıkan Don’t Starve Together’i ister arkadaşlarınızla, isterseniz de tamamen yabancılarla oynayarak hayatta kalma yarışı verebilirsiniz.

Don’t Starve Together Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Pentium 4 1.8GHz

İşletim Sistemi: Win Xp 32

Ekran Kartı: GeForce 210

RAM: 1 GB

DirectX: DX 9

Sabit Disk Alanı: 500 MB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Core 2 Duo E4400 2.0GHz

İşletim Sistemi: Win Xp 32

Ekran Kartı: GeForce GT 340

RAM: 2 GB

DirectX: DX 9

Sabit Disk Alanı: 500 MB

Don’t Starve Together Videosu

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