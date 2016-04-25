Cepkolik

Don’t Starve Together Sistem Gereksinimleri

Cepkolik » Oyun » Sistem Gereksinimleri » Don’t Starve Together Sistem Gereksinimleri
25-04-2016
15
2

Don’t Starve Together, çok sevilen hayatta kalma oyunu Don’t Starve için standalone multiplayer ek paket olara ksatışa sunuldu. Yeni karakterlerin, mevsimlerin, yaratıkların, biyomların ve devlerin eklendiği oyunda, keşfedilmemiş farklı bölgeler, tehlikeler ve sürprizler yer alıyor.

Steam’de 24 TL’ye satılan ve 21 Nisan 2016’da satışa çıkan Don’t Starve Together’i ister arkadaşlarınızla, isterseniz de tamamen yabancılarla oynayarak hayatta kalma yarışı verebilirsiniz.

Don’t Starve Together Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşlemci: Pentium 4 1.8GHz
  • İşletim Sistemi: Win Xp 32
  • Ekran Kartı: GeForce 210
  • RAM: 1 GB
  • DirectX: DX 9
  • Sabit Disk Alanı: 500 MB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşlemci: Core 2 Duo E4400 2.0GHz
  • İşletim Sistemi: Win Xp 32
  • Ekran Kartı: GeForce GT 340
  • RAM: 2 GB
  • DirectX: DX 9
  • Sabit Disk Alanı: 500 MB

Don’t Starve Together Videosu

Sizin bilgisayarınız Don’t Starve Together’ı çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!

Etiketler
Sistem Gereksinimleri Haberleri
2 Yorum “Don’t Starve Together Sistem Gereksinimleri

    Card name: Intel(R) HD Graphics Family
    Manufacturer: Intel Corporation
    Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
    DAC type: Internal
    Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_16821043&REV_09
    Display Memory: 2741 MB
    Dedicated Memory: 993 MB
    Shared Memory: 1747 MB
    Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
    Monitor Name: Genel PnP Monitör
    Monitor Model: unknown
    Monitor Id: CMN15A7
    Native Mode: 1366 x 768(p) (60.007Hz)
    Output Type: Internal
    Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumdx32,igd10umd32,igd10umd32
    Driver File Version: 8.15.0010.2291 (English)
    Driver Version: 8.15.10.2291
    DDI Version: 11
    Driver Model: WDDM 1.1
    Driver Attributes: Final Retail
    Driver Date/Size: 1/27/2011 08:57:14, 7470080 bytes
    WHQL Logo’d: n/a
    WHQL Date Stamp: n/a
    Device Identifier: {D7B78E66-4256-11CF-3B69-8E36B7C2C535}
    Vendor ID: 0x10DE
    Device ID: 0x1050
    SubSys ID: 0x16821043
    Revision ID: 0x00A1
    Driver Strong Name: oem4.inf:Intel.Mfg.NTamd64:iSNBM0:8.15.10.2291:pci\ven_8086&dev_0116
    Rank Of Driver: 00E62001
    Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C

    kaldırmı

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*