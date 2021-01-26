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Doogee, Yeni S88 Plus Modelini Tanıttı!

Doogee, yeni iyileştirilmiş kameraya sahip yeni bir S88 Plus modelini resmi olarak tanıttı. İşte detaylar...

Yunus Emre Çakır

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Doogee

Doogee, akıllı telefon pazarına geçtiğimiz yılın Haziran ayında S88 Pro modelini sunmuştu. Şirket bugün ise yeni birkaç donanımsal özellik farkına sahip yeni bir model daha duyurdu. S88 Plus ismindeki yeni model kullanıcılara, daha fazla RAM kapasitesi ve geliştirilmiş kamera deneyimi sunuyor.

Ayrıca 10.000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olan cihaz içerisinde Helio P70 yonga setini bulunduruyor. 128 GB microSD kart destekli dahili depolama alanı, Pro modelindeki 6 GB yerine yükseltilmiş 8 GB RAM cihazda yer alıyor.

Doogee S88 Plus, tuğlaya, kuma, düşmeye ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına (IP69 ve IPP69K) sahip. Ayrıca darbeye dayanıklık MIL-STD-810G ile uyumludur. Cihaz 372 gram ağırlığında ve 18,7 mm kalınlığında. Bunun dışında cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş + 8 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor.

Ön tarafta ise 16 Megapiksel f / 2.2 diyafram açıklığına sahip Samsung S5K3P3SP06-FGZ9 kamera bulunuyor. 6.3 inç Full HD+ çözünürlükte Gorilla Glass ile korunan ekran, Android 10 cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. S88 Plus‘ın arka tarafında bildirimler için LED ışıklandırma yerleştirilmiş.

S88 Plus, Ateş Turuncusu, Ordu Yeşili ve Mineral Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip. Cihazın şuanda ilk hafta satış fiyatı 199 dolar, 31 Ocak’tan sonra ise 349 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılacak. Şuan için Aliexpress üzerinden satın alınabilen cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusu henüz resmi olarak bilinmiyor.

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