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Dört Yeni Apple İşlemci Geliyor – İşte Sızdırılan Teknik Özellikler

Apple, dört yeni işlemci üzerinde çalışıyor. Nerede kullanılacakları bilinmeyen işlemciler bir raporla ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

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apple

Yeni bir sızıntı, Apple’ın yeni işlemciler üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Bu haber doğruysa, şirket yakında ürünlerinde yer alabilecek dört yeni çip üzerinde çalışıyor olabilir.

Tanınmış bir kaynağa göre, Apple yeni işlemcilerini özenle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikle, bu işlemciler iki farklı seriden olacak. Yani T6000x serisi ve T811x serisine ait iki farklı işlemci piyasaya sürülecek.

Apple’ın sıeasıyla T6000, T6001, T6110 ve T8112 işlemcilerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Maalesef kaynak, bu çiplerin hangi amaca hizmet ettiğini ve hangi ürünlere güç vereceğini açıklamıyor.

apple

Apple akıllı telefonlar ve tablet tabanlı çipler son zamanlarda dahili 8000 serisi model numaralarını taşımış olsa da, T811x serisinin gelecekteki iPhone serisi, iPad’ler ve hatta daha küçük Mac bilgisayarlar için tasarlanabileceğini söyleyerek bilgiye dayalı bir tahminde bulunabiliriz.

Ancak bu aynı zamanda T6000 serisi işlemcilerinin amacının şu anda bilinmediği anlamına da geliyor. TomsHardware raporuna göre şirket, bu işlemcileri iMac’ler, MacBook Profesyonelleri ve hatta belki de söylentilere göre Mac Pro Mini gibi daha güçlü bilgisayarlar için tasarlıyor olabilir.

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KaynakTwitter

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