Dota 2 Gözden Düşüyor

Valve’ın en popüler ücretsiz MOBA oyunlarından biri olan Dota 2 yapımı, gözden düşmeye devam ediyor. Topluluğun bitkin hali, yamalara gelen kötü tepkiler derken yapım oyuncularını kaybediyor. Bu sorunun tam kaynağını bilmiyorsak da Dota 2’nin serbest düşüşte olduğu gözler önünde.

SteamCharts’ta paylaşılan istatistiklere göre, Valve’ın bir diğer oyunu olan CS:GO geçtiğimiz hafta Dota 2’yi maksimum anlık oyuncu sayısında geçmiş oldu. Her iki oyunda son derece etkileyici 600-600 binlik günlük oyuncu sayısına sahip olsa da Dota 2’nin kötü performasını daha iyi anlayabilmek için yıllık istatistikleri kontrol etmemiz gerekiyor.

Geçtiğimiz sene şubat ayının sonunda 960 bin günlük oyuncuya erişen Dota 2, aradan bir yıl geçmesinin ardından 640 bin oyuncuya kadar gerileid. CS:GO da bu sayede tırmanış gerçekleştirerek Dota 2’yi geride bıraktı.

Valve’ın bu konu hakkında bir hamle yapacağını düşünüyor musunuz?