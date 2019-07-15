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Dragon Quest Builders 2 Oyunu Yayınlandı

Dragon Quest Builders 2 sonunda yayınlandı. Minecraft için yeni bir rakip olacak Dragon Quest Builders 2 oyunu için neler sunuluyor? İşte detaylarla yeni oyun ve oyunun fiyatları.

By İbrahim Kızılırmak

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Dragon Quest Builders 2

Square Enix tarafından sunulan yapımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez gündeme gelen oyun Dragon Quest Builders 2 oldu. Serinin devam oyunu olan yeni oyunla beraber büyük bir rekabette ortaya çıkmış oldu.

Bu kez oyun Minecraft yapımına yeni bir rakip geldiğini söylemek gerekiyor. Oyuna rakip olarak gelen serinin grafik yapısında da Minecraft oyununa benzer içeriklerin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hemen oyun için detaylardan söz edelim.

Dragon Quest Builders 2 Neler Sunuyor?

İddialı bir yapım olan yeni seri, hem Switch hem de PS4 konsolları için yayınlandı. Platform desteği konusunda tartışmalar bulunan yapımın, özel olarak sunduğu inşaat modu öne çıkıyor. Aslında bu mod oyunu Minecraft yapımıyla bir araya getiriyor.

Tıpkı Minecraft oyununda olduğu gibi bu modla beraber oyunda çeşitli nesneleri toplayarak inşaat yapabiliyorsunuz. Bir yandan inşaat yapıyorsunuz bir yandan ise çeşitli aletler geliştirebiliyorsunuz.

Bunun dışında oyunun ayrıldığı kısım ise mücadele kısmı. Bu kısımda arkadaşlarınızla ya da rakiplerinizle mücadele içerisine girebiliyorsunuz. Yine oyunda iki farklı sistem sunulduğunu da eklemek gerekiyor. İsteyen kullanıcılar oyunu çoklu oyunculu modda isteyen kullanıcılar ise tek oyunculu modda oynayabilecekler.

Dragon Quest Builders 2

Çoklu oyunculu modun kendi içerisinde çok daha eğlenceli bir mod olduğunu da ekleyelim. Çok oyunculu modu oynamaya başladığınız zaman, 3 arkadaşınızı alarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla kendi yapılarınızı oluşturabildiğiniz gibi ortak düşmanlarınıza karşı da mücadele edebiliyorsunuz.

Kısacası ortak düşmanlar için beraber mücadele etme şansı elde etmiş oluyorsunuz. Bunun dışında kendi özel yapılarınızı oluşturmanız da mümkün. Bir yandan PlayStation için yayınlanan oyunun bir yandan ise Switch için yayınlandığını belirtelim.

Oyunun PS4 versiyonu için 259 TL gibi bir ödeme gerçekleştirmeniz gerekiyor. PS4 versiyonu biraz yüksek bir fiyatla satılıyor olsa da Switch versiyonu daha yüksek bulunabilir. Öyle ki bu versiyonda da 60 dolar satış fiyatı karşımıza çıkıyor.

Oyunun diğer platformlar için desteğinin bulunması beklenmiyor. Özellikle PC sürümünü beklemediğimizi ekleyelim. Dragon Quest Builders 2 için paylaşacağımız detaylar bunlar.

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