Vega markası da dahil olmak üzere AMD‘nin yeni GPU serisi ile birçoğu, AMD’nin GPU fiyatlarını aşağı çekebilmek için Nvidia ile performans eşitliğine yaklaşması nedeniyle artan rekabeti bekliyorlardı. Bununla birlikte, Japon finansal devlerinin analizleri eğer doğruysa durum bundan çok farklı.

Mizuho Financial Group’tan Vijay Rakesh, Nvidia’nın önümüzdeki çeyrekte GPU’larına yönelik çok güçlü talep olacağını, satışların şirket tahminlerinin %30-50 oranında aşabileceğini düşünüyor. Bu büyük ölçüde, oyun oynamak istemeyen alıcıların artan talebinin bir sonucu olarak değil, Bitcoin gibi kripto para birimlerini madencilik yapmak için donanım kullanıp, GTX 1060 ve 1070 kartlarının satışlarını muazzam bir şekilde arttırmasından kaynaklanıyor.

Öte yandan, talebin gülünç bir oranda artmasıyla, DRAM bellek GPU’su ihtiyacının kıtlıklarla karşı karşıya kalmaya başlamasıyla birlikte, tedarik kanalları giderek daha fazla vergilendiriliyor. Bir endüstri araştırma firması olan IC Insights, bit başına fiyatın% 40’lık bir artış tahmin ediyor.

IC’ye göre, geçmişte GPU üreticileri maliyetlerin artmasından kısmen sorumlu olabilir:

“Sadece bir yıl önce, DRAM alıcıları, aşırı tedarik durumundan tam olarak yararlandı ve DRAM tedarikçilerinin anlaşma üzerinde para kaybettiğine bakmadan, DRAM üreticileri ile mümkün olan en düşük fiyata anlaştılar. Şimdi, piyasadaki dar kapasiteyle birlikte, DRAM tedarikçileri, fiyat artışlarının kullanıcının elektronik sistem satışlarına zarar verip vermeyeceğine bakılmaksızın, intikam alıyor.”

Bu değişikliklerin pazardaki etkileri zaten OEM’ler tarafından hissediliyor ve şok dalgaları kısa sürede perakende kanallarında alıcılara ulaşabilir. Rakesh’e göre, OEMler “son 6 ayda fiyatlamanın yaklaşık olarak yüzde 25 arttığını” ancak “kanalda sıfır GPU envanteri” bulunduğunu belirtti.

Piyasanın görünmeyen elinin iki parmağı bir araya geldiğinde, OEM’lerin yakında daha yüksek maliyetlerini perakendecilere doğru itebileceği için, müşterilerin canı epey sıkılacak. Bu durumdan etkilenen sadece Nvidia değil. Söylentilere göre kripto para madencilerinden gelen ve gittikçe artan talep, AMD‘nin Vega ürünlerinin gecikmesine de sebep oluyor.