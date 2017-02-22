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Dual Gear Sistem Gereksinimleri

Cepkolik » Oyun » Sistem Gereksinimleri » Dual Gear Sistem Gereksinimleri
22-02-2017
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Dual Gear oyunu için gerekli sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu iyi seviyede oynamak ve en az 60fps ve 1080p çözünürlük elde etmek için en az bir i5 işlemci gerekmektedir. Tabii GeForce GTX 960 2GB ve 8 GB Ram kapasitesi de bulunması gerekiyor.

Minimum ayarlarda ise Core 2 Quad Q6600 2.4GHz işlemci ve GeForce GTX 550 Ti ekran kartı yeterli olacaktır.

Dual Gear Oyun Konusu: Japonca mecha dönüşlü strateji oyunu. Dönüşen tabanlı ve gerçek zamanlı stratejiyi karıştırın, pilot yapın ve kendi pilotunuzu geliştirirken kendi mecha’yı yükseltin.

Dual Gear Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz ya da Athlon II X4 600e
  • Ekran kartı: GeForce GTX 550 Ti veya Radeon HD 7750 1GB GDDR5
  • Ram: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken disk alanı: 10 GB

Dual Gear İdeal Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Core i5-4570TE 2.7GHz ya da Phenom II X6 1035T
  • Ekran kartı: GeForce GTX 960 2GB ya da Radeon HD 7950
  • Ram: 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit
  • Direct X: 11
  • Gereken boş disk alanı: 10 GB

Dual Gear videosu (Trailer)

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