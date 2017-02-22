Dual Gear Sistem Gereksinimleri

Dual Gear oyunu için gerekli sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu iyi seviyede oynamak ve en az 60fps ve 1080p çözünürlük elde etmek için en az bir i5 işlemci gerekmektedir. Tabii GeForce GTX 960 2GB ve 8 GB Ram kapasitesi de bulunması gerekiyor.

Minimum ayarlarda ise Core 2 Quad Q6600 2.4GHz işlemci ve GeForce GTX 550 Ti ekran kartı yeterli olacaktır.

Dual Gear Oyun Konusu: Japonca mecha dönüşlü strateji oyunu. Dönüşen tabanlı ve gerçek zamanlı stratejiyi karıştırın, pilot yapın ve kendi pilotunuzu geliştirirken kendi mecha’yı yükseltin.

Dual Gear Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz ya da Athlon II X4 600e

Ekran kartı: GeForce GTX 550 Ti veya Radeon HD 7750 1GB GDDR5

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit

Direct X: 11

Gereken disk alanı: 10 GB

Dual Gear İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-4570TE 2.7GHz ya da Phenom II X6 1035T

Ekran kartı: GeForce GTX 960 2GB ya da Radeon HD 7950

Ram: 8 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 32 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Dual Gear videosu (Trailer)