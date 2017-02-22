Dual Gear Sistem Gereksinimleri

Dual Gear oyunu için gerekli sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu iyi seviyede oynamak ve en az 60fps ve 1080p çözünürlük elde etmek için en az bir i5 işlemci gerekmektedir. Tabii GeForce GTX 960 2GB ve 8 GB Ram kapasitesi de bulunması gerekiyor.
Minimum ayarlarda ise Core 2 Quad Q6600 2.4GHz işlemci ve GeForce GTX 550 Ti ekran kartı yeterli olacaktır.
Dual Gear Oyun Konusu: Japonca mecha dönüşlü strateji oyunu. Dönüşen tabanlı ve gerçek zamanlı stratejiyi karıştırın, pilot yapın ve kendi pilotunuzu geliştirirken kendi mecha’yı yükseltin.
Dual Gear videosu (Trailer)