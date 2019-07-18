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Dual WiFi ile Telefonlar Aynı Anda İki WiFi Ağına Bağlanabilecek!

Vivo ve Oppo yeni bir yeniliğe imza atarak, aynı anda iki farklı WiFi ağına bağlanmayı mümkün kılacak Dual WiFi'yi geliştirdi...

By Muhammed Arslan

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Bugün Çinli iki teknoloji devi en yeni geliştirmeleri olan Dual WiFi ‘yi tanıttı. Hangi şirketler mi? Bunlar Oppo ve Vivo. Bu özelliği kısaca örnekle tanımlayalım. Diyelimki bir oyun oynuyorsunuz ve oyunun en önemli yerinde birden WiFi kesildi. Bekle gelsin…

İşte bu özellik birinin başarısız olması durumunda daha iyi bant genişliği ve kararlılık elde etmek için telefonunuzun iki kablosuz ağa aynı anda bağlanmanıza izin veriyor. Weibo üzerinden paylaşılan videolar sistemin nasıl çalıştığını kısmen anlatıyor.

Weibo’daki ColorOS hesabı, Oppo Reno 10x Zoom‘u aynı anda hem  2,4 GHz hem de ikincil 5 GHz ağına bağlıyorlar. Sonuç olarak sayfa yükleme hızı %44,5 oranında artarken, indirme hızını % 32,5 oranında artıyor.

Oppo’ya karşılık Vivo, işleri biraz daha ileri taşıyor ve iki iQOO telefonu videoya çekiyor. Hangi ağın daha hızlı indirme yaptığını hesaplıyor ve asıl ilginç olan iki ağ arasında otomatik olarak geçişler yapabiliyor.

Daha hızlı web sayfası yüklemesi de var. Ortak nokta ise ağların birinin 2.4 GHz, diğerinin 5 GHz olması. Tabi ki videolar Çince pek birşey anlaşılmıyor. Ama genel olarak bu şekilde bir açıklama söz konusu. Videoları birkaç kez izlediğinizde tam olarak mantığı kavrayabilirsiniz.

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