Dünya, Koronavirüsten Korunmak İçin Türk Yapımı Vantilatör Kullanıyor!

Biosys firmasının kurucusu Salı günü yaptığı açıklamada, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının koordinasyonunda dört Türk firmasının ürettiği mekanik ventilatörlerin şu anda 30’dan fazla ülkede kullanıldığını ve COVID-19 salgını sırasında bu tür ekipmanlara olan kritik ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Önde gelen Biosys firması, 2012-2017 yılları arasında mekanik ventilatörler geliştirip üretti, ancak COVID-19 salgını başladıktan ve ventilatör ihtiyacının artmasından sonra da işlerini hızlandırdı.

Virüsün bir semptomu olan şiddetli nefes darlığı ile salgın, artık Türkiye’de Biyovents adı altında üretilen mekanik ventilatör ihtiyacını artırdı. İlk 5 bin cihazın Arçelik tarafından yapıldığını, ardından Aselsan’ın seri üretime devam ettiğini söyleyen Erdoğan, şu ana kadar toplam 20 bin cihazın montaj bandından çıktığını sözlerine ekledi.

Baykar, bu arada yerli ventilatörlerin yazılımlarını da geliştirdiğini söyledi. Maksimum kapasitede günde 300 adete kadar üretim yapılabilmektedir. Bu cihazların Türkiye genelinde ve daha birçok ülkede kullanıldığının altını çizdi.

Salgın ortaya çıktığında bu cihazları sadece birkaç firmanın üretebildiğini söyleyen Erdoğan, “Yerli üretim sağlanmasaydı gerekli cihazları temin etmek çok zor olurdu” dedi.

Bazı ülkelerin bu alanda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl kısıtlamalar uyguladıklarına değinerek, yerel olarak üretilen Biyoventlerin hem iç hem de dış ihtiyaçları karşıladığını ve şu anda Brezilya, Kazakistan, Azerbaycan ve Romanya da dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkede kullanımda olduğunu söyledi.