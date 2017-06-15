Dünyada Mobil Cihaz Kullanım Oranları

Social and Hootsuite, dünyadaki dijital kullanım ile ilgili bir rapor hazırladı ve % 67 veya 5 milyar insanın bir çeşit mobil cihaz kullandığını ortaya koydu. Kullanılan telefonların % 80’i akıllı telefonlardır.

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı, küresel dijital kullanıcıların sayısına orantılı olarak artmaktadır. Facebook, ABD’de 230 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Aktif kullanıcıların 117 milyona ulaştığı Endonezya’dan bir diğer önemli gelişme de geliyor.

İlginçtir ki, Facebook aylık aktif kullanıcılarının toplam sayısı 1.938 milyarken, % 2.5‘lik bir düşüşü yaşamış. Analistler, sosyal medyanın “birkaç hafta içinde” 2 milyar kullanıcıya ulaşması muhtemel olarak görüyor. Her yıl ise aşırı büyümeye devam etmesi düşünülüyor.

Çinli kullanıcıların hala yerel alternatifler kullanmayı seçiyor ve Facebook’la ilgili sorunları devam ediyor. Çin’de 870 milyondan fazla kişi WeChat‘ı kullanıyor ve son altı ayda 80 milyon yeni kullanıcı katılmış.