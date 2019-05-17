Dünyanın Çift Ekranlı İlk Bilgisayarı HP OMEN X 2S Tanıtıldı!

HP’nin Pekin’de düzenlendiği HP Gaming festivali’nde şirket. dünyanın çift ekranlı ilk oyun bilgisayarı HP OMEN X 2S ‘yi tanıttı. Yeni bilgisayar, sıvı metal bileşimli soğutmalı işlemcili ilk bilgisayar olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca yanında bir dizi OMEN ve HP Pavilion oyun bilgisayarları da duyuruldu.

HP OMEN X 2S, 15 inç 1080p veya 4K ekran seçeneklerinde mevcut olacak. İkinci ekran, klavyenin üstüne monte edilmiş 6 inçlik bir 1080p dokunmatik ekrandır. Dokunmatik ekranı 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Dizüstü bilgisayarda 20 mm metal kasa var ve 2.34 kg ağırlığında. En fazla 9. nesil Intel Core i9 işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2080 grafik kartı, PCIe SSD, RAID 0 ve SSD özellikli depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca 32 GB DDR4 RAM ile geliyor.

Üç adet USB 3.1 Type-A portu, bir ThunderBolt 3 USB Tip-C portu, bir HDMI 2.0 portu, bir Gigabit Ethernet portu ve bir 3.5mm ses girişi var. OMEN X 2S ayrıca 5 yollu hava akımı için 3 taraflı havalandırmaya da sahip.

3 fazlı motor ve akışkan dinamik yatakları olan 12 V fan modülü içeren yeni “OMEN Tempest Cooling” teknolojisi ile birlikte geliyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı ekran yansıtma yapma, sistem performansını izleme ve RGB aydınlatmasını OMEN Komuta Merkezi ile kişiselleştirme becerisine de sahipler.

OMEN X 2S dizüstü bilgisayar 2099.99 dolardan başlıyor ve Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.