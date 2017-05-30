Dünyanın En Büyük Yüzen Güneş Enerjisi Alanı

40 MW kapasiteli dünyanın en büyük değişken PV enerji santrali Çin’de kuruldu.

Çinli PV dönüştürücü üreticisi Sungrow, dünyanın en büyük yüzen PV enerji santrali olan 40 MW’lık bir su ürünleri yetiştirme projesinin, Çin’in Huainan kentindeki taşkömürü madenciliği bölgesindeki SG2500-MV merkezi dönüştürücüleri ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Güç santrali, şiddetli yağışların neden olduğu kademeli çökme ve seller sonucu bu kömür zengini bölgede oluşan bir gölde yer almaktadır. Bugünkü su derinliği 4 ile 10 metre arasında değişmektedir.

Sungrow’un merkezi dönüştürücü SG2500-MV, invertörü, transformatörü ve şalt cihazını, 20 metrelik konteynerli tasarımıyla daha düşük nakliye maliyeti ile anahtar teslimi bir istasyon olarak bütünleştirir.

Buna ek olarak, Çinli üretici, yüzen santraller için yüksek nem ve tuzlu püskürtme ortamlarında düzgün çalışmasını sağlayan özelleştirilmiş SunBox PVS-8M / 16M-W kombine kutuyu tedarik etti.

“Ürünlerimize en yeni teknolojileri sunmak her zaman kararlı olduğumuz şeydir. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilere daha iyi ürün ve çözümler sunmaya devam ediyoruz” dedi Sungrow’un başkanı Renxian Cao.

Sungrow, dünyanın önde gelen invertör tedarikçilerinden biri olarak gösterdiği saygınlığa ek olarak, boru hattında daha fazla proje var diye ekledi.

Japon çokuluslu elektronik şirketi TDK Corporation’ın yanı sıra Sungrow, 20 milyon dolarlık, 10 milyon metreküplik bir odaya yatırım yapıyor ve bu da Çin’deki ilk profesyonel fotovoltaik invertör laboratuarı olacak.

Dahası, oda, PV frekans çeviricinin, enerji depolama konvertörünün, rüzgar enerjisi konvertörünün ve elektrikli araç kontrol cihazının iletim bozukluğu, iletken direnç ve ışınımlı bağışıklık testinde kullanılabilir.