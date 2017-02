Dünyanın En Dayanıklı Telefonu Torque X01 Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarda çok fazla dayanıklılıktan bahsetmek pek mümkün olmuyor. Her ne kadar son dönemde suya ve toza karşı dayanıklı akıllı telefonlarla karşılaşıyor olsak da akıllı telefonlarda genel alamda kolay hasar alma özellikleri dikkat çekmekte. Fakat bunun dışında son yıllarda hemen her şarta dayanıklılık gösterebilen akıllı telefonlarda öne çıkmaya başladı. Bu akıllı telefon modellerinin sonuncusu ise Torque X01 modeli oldu.

Torque X01 Maksimum Dayanıklılık Sunuyor

Özellikle zorlu doğa şartlarına uyum sağlaması ve hemen her şarta kullanılabilmesi için geliştirilen maksimum dayanıklılığa sahip olan telefon modelleri içerisinde yeni bir model olarak karşımıza çıkan Torque X01 serisi diğer birçok akıllı telefon modelinin çok daha üzerinde bir sistem sunuyor. Peki ne kadar dayanıklı bir telefon söz konusu. Bakalım üst düzey koruma özellikleri neler?

Basınçlı Suya Karşı Dayanıklılık

Torque X01 serisinin ilk dikkat çeken özelliği suya karşı dayanıklılığı. Birçok akıllı telefonda son dönemde bu özelliği görebiliyoruz. Fakat Torque X01 serisinde çok daha yüksek bir korumadan söz etmek mümkün. IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefonlar 1,5 metre suda bir süreliğine koruma sağlarken bu seride 30 dakika boyunca basınçlı suya karşı bir koruma sağlanabiliyor.

Aslında basınçlı suyun telefona doğrudan zarar vermesi beklenir ama bu seride üst düzey bir dayanıklılık söz konusu. Ayrıca 2 metreye kadar suyun içerisinde de telefon hiçbir bozulmaya uğramadan kalabiliyor.

Aşırı Sıcak Ve Aşırı Soğuk Hava Şartlarına Dayanıklı

Telefonun sadece suya dayanıklı olduğunu düşünmeyin. Bunun dışında aklınıza gelebilecek hemen her doğa olayına da bu seri oldukça dayanıklı. Aşırı yüksek sıcaklık değeri 60 derece maksimum performans ile çalışan akıllı telefon, yine maksimum soğukluk değerinde de -30 derecede beklenen değerlerden çok daha yüksek çalışma kapasitesi elde ediliyor. Bunun dışında tabi ki kuma toza ve çamura oldukça dayanıklı bir modelden de söz etmek yanlış olmaz. Yani her açıdan telefon her koşula dayanıklı.

Düşmeye Karşı Koruma

Geçelim son olarak Torque X01 serisinin düşmeye karşı korumasına. Son dönemde akıllı telefonlarda Gorilla Glass camlar ile beraber maksimum 1,5 metreden düşmelere karşı biraz koruma sağlanmakta. Fakat bu seride düşmeye karşın tam 5 metre koruma bulunuyor. Yani telefon 5 metreden düşse bile herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmıyorsunuz.

Teknik Özellikleri Nasıl?

Bu kadar yüksek bir dayanıklılık değeri bulunan telefonun tabi ki teknik özellikleri de bir hayli merak ediliyor. Hemen belirtelim öncelikle seri bir kapaklı telefon serisi. Yani standart bir akıllı telefon modeli gibi değil. Bunun dışında telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse öncelikle karşımıza ekran boyutu çıkıyor. 3.4 inç gibi mini bir ekrana sahip olan model sıvı likit kristal bir ekran teknolojisine sahip.

Bu şekilde çok aydınlık ortamlarda bile kolaylıkla görüntü elde edilebiliyor. Ayrıca ekranının hemen alt kısmında bir de tuş takımı dikkati çekiyor. Fiziksel tuşlu klavyede eski telefonları hatırlatmıyor değil. İçerisinde Snapdragon 1.1 GHz işlemci bulunan akıllı telefonun 13 MP kamerası ve hemen her ortamda ses çıkarabilen yüksek hoparlör teknolojileri de dikkat çekiyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Japon üretici Kyocera tarafından üretilen Torque X01 serisi için bir kötü haber verelim telefon sadece Japonya’da satılacak. Yani telefonu almanız pek mümkün olmayacak gibi. Tabi markanın daha sonra stratejilerinde herhangi bir değişiklik karşımıza çıkmazsa. Bunun dışında yeni serinin henüz fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda da net açıklamalar bulunmuyor.