Xiaomi, 20 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte Xiaomi Mi 9 amiral gemisi telefonunu piyasaya sürecek. Geçen yıl, şirket Mi 8 Explorer sürümü ile Xiaomi Mi 8 modelini aynı anda duyurdu.

Şimdi ise aynı durumun Mi 9 ve Mi 9 Explorer modelleri için de geçerli olabileceği iddiaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani aynı anda iki amiral gemisi tanıtılabilir. Bu gerçekten büyük bir sürpriz olur! Bu söylentilere ek olarak Mi 9 Explorer Edition‘ın arkaya yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumunu gösteren bir görüntü dün sızdırılmıştı.

Fakat şirket, telefonun varlığı konusunda resmi bir açıklama yapmamıştı. Ancak bugün Xiaomi’nin kurucu ortağı Wang Chuan, Mi 9 Explorer Edition’ın dünyanın en güçlü akıllı telefonu olacağını duyurdu.

Chuan’ın Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, bir süredir Xiaomi Mi 9 Explorer kullandığını ve dünyadaki en güçlü cep telefonu olduğunu belirtti. Ayrıca telefonun bir ek kamera ile donatılacağını da söyledi.

Bunlara ek olarak akıllı telefon bazı sürprizler gelecek. Geçen yıl piyasaya sürülen Mi 8 Explorer, şeffaf bir arka panele sahipti. Bundan dolayı da yeni modelin de benzer bir kaplama ile gelme olasılığı var. Özellikle görünüşüne dikkat çekilen açıklamada, akıllı telefonun son derece özel bir tasarımla gelmesi muhtemel.