Ana Sayfa Akıllı Telefon Dünyanın En Hafif Telefonu Lenovo Z6 Olabilir!

Dünyanın En Hafif Telefonu Lenovo Z6 Olabilir!

Lenovo'nun en yeni akıllı telefonu 159 gramlık ağırlığı ile dünyanın en hafif akıllı telefonu olma yolunda...

By Muhammed Arslan

-

5
0
Lenovo Z6 Yonga Seti Özellikleri Netleşti - Üst Düzey Oyun Telefonu mu Geliyor?

Lenovo Z6 akıllı telefon yakında Çin’de piyasaya sürülecek. Lenovo Grup Başkanı Chang Cheng, lansmanının öncesinde akıllı telefonla ilgili hayati bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Kısa süre önce akıllı telefonun Snapdragon 730 yonga seti tarafından destekleneceği ve 4.000mAh batarya kullanacağını doğruladı.

Bugün ise, akıllı telefonun tasarım detaylarını doğruladı. Lenovo Z6’nın 4.000 mAh bataryası olmasına rağmen dünyanın en hafif akıllı telefonu olarak geleceğini iddia etti.

Cheng, Lenovo Z6’nın 6.39 inç ekrana sahip olduğunu onayladı. Muhtemelen, Lenovo Z6 Pro ve Lenovo Z6 Youth gibi şirketteki diğer Z-serilerine de su damlası çentik ekleyecek gibi duruyor. Şirket tarafından kısa süre önce paylaşılan görüntüler ise daha fazla detayı gün yüzüne çıkarıyor.

Yaklaşmakta olan Lenovo Z6 yalnızca 159 gram ağırlığında ve 7.88 mm kalığındadır. Peki, Lenovo dünyanın en hafif telefonu Lenovo Z6’nın içine büyük bir ekran ve büyük bir pil koymayı nasıl başardı? Şirket, ThinkPad dizüstü bilgisayarların Rollcage tasarımını akıllı telefon için kullandığını iddia ediyor.

Şirket, Lenovo Z6’nın dayanıklı ve düşmeye dayanıklı 6000 serisi alüminyum çerçeveye sahip olduğunu iddia ediyor. Lenovo Z6, geçen yılki Snapdragon 636 yonga seti destekli Lenovo Z5‘in yükseltilmiş modeli olarak gelecek. Bütün özellikeri için biraz daha beklememiz gerekiyor!

25,701BeğenenlerBeğen
57,392TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy A90 ve Galaxy A90 5G Özellikleri Netlik Kazanıyor!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90 ve Galaxy A90 5G Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Kısa bir süre önce, üst seviye Galaxy A90 telefonu hakkında çeşitli söylenti haberler gördük. Şirket ayrıca Galaxy A90 5G akıllı telefonunu da piyasaya süreceğini...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO 5G Akıllı Telefonun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

MWC Shanghai'da Vivo, Super FlashCharge 120W adı verilen 120W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Buna ek olarak, şirket 5G için planları hakkında da açıklamalar yaptı....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi CC 9 ve Mi CC 9 Meitu Edition Hakkında Her Şey!

Xiaomi, yeni CC serisi akıllı telefonları 2 Temmuz'da Çin'de piyasaya süreceğini onayladı. Şirket, etkinlikte Mi CC 9 ve Mi CC 9 Meitu Edition akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Max ve Mi Note Serileri Bu Yıl Piyasaya Sürülmeyecek!

Xiaomi, Redmi’yi ayrı bir marka olarak ilan etti. Ayrıca Ocak ayındaki Lu Weibing'i yeni markanın başkanı olarak atadı. Şirket yakın zamanda Redmi alt markası...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi CC Telefonların Açılış Animasyonu Yayınlandı!

Xiaomi kısa süre önce kamera merkezli akıllı telefonları piyasaya sürecek yeni CC serisini duyurdu. Şirket, Xiaomi CC akıllı telefonların kamera performansını artırmak için Meitu’nun...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Lenovo Z6 Yonga Seti Özellikleri Netleşti – Üst Düzey Oyun Telefonu mu Geliyor?

Lenovo, bu yıl Z serisinde iki tane akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunlar amiral gemisi Lenovo Z6 Pro ve özellikleri kısmen hafifletilmiş Lenovo Z6 Youth...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.