Dünyanın En Hafif Telefonu Lenovo Z6 Olabilir!

Lenovo Z6 akıllı telefon yakında Çin’de piyasaya sürülecek. Lenovo Grup Başkanı Chang Cheng, lansmanının öncesinde akıllı telefonla ilgili hayati bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Kısa süre önce akıllı telefonun Snapdragon 730 yonga seti tarafından destekleneceği ve 4.000mAh batarya kullanacağını doğruladı.

Bugün ise, akıllı telefonun tasarım detaylarını doğruladı. Lenovo Z6’nın 4.000 mAh bataryası olmasına rağmen dünyanın en hafif akıllı telefonu olarak geleceğini iddia etti.

Cheng, Lenovo Z6’nın 6.39 inç ekrana sahip olduğunu onayladı. Muhtemelen, Lenovo Z6 Pro ve Lenovo Z6 Youth gibi şirketteki diğer Z-serilerine de su damlası çentik ekleyecek gibi duruyor. Şirket tarafından kısa süre önce paylaşılan görüntüler ise daha fazla detayı gün yüzüne çıkarıyor.

Yaklaşmakta olan Lenovo Z6 yalnızca 159 gram ağırlığında ve 7.88 mm kalığındadır. Peki, Lenovo dünyanın en hafif telefonu Lenovo Z6’nın içine büyük bir ekran ve büyük bir pil koymayı nasıl başardı? Şirket, ThinkPad dizüstü bilgisayarların Rollcage tasarımını akıllı telefon için kullandığını iddia ediyor.

Şirket, Lenovo Z6’nın dayanıklı ve düşmeye dayanıklı 6000 serisi alüminyum çerçeveye sahip olduğunu iddia ediyor. Lenovo Z6, geçen yılki Snapdragon 636 yonga seti destekli Lenovo Z5‘in yükseltilmiş modeli olarak gelecek. Bütün özellikeri için biraz daha beklememiz gerekiyor!