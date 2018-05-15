Dünyanın En Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı Tanıtıma Hazır: UMIDIGI Q1

Akıllı telefonlarda kablosuz şarj, endüstrinin ve kullanıcıların topluluğu için hiç bitmeyen bir tartışmadır. Çünkü bazıları olmazsa olmaz özellik olarak kabul ederken diğerleri için pratik olarak işe yaramaz. Onların görüşlerini desteklemek için kablosuz “şarj eden” şarjın ana argümanı şudur: Bu çok yavaş ve gerçekten kablosuz değil. Geçmişte bu söylenen doğru olabilir ancak günümüzde kablosuz şarj cihazları yavaş sayılmayacak kadar hızlı hale gelmiştir.

Bu doğrultuda UMIDIGI markası kendi kablosuz şarj cihazını sektörde en hızlı olacağını iddia ederek duyurmaya hazır duruma getirdi. 15W maksimum çıkış sunması kablosuz şarj cihazını öne çıkarıyor. Çünkü piyasadaki çoğu cihaz şu anda 10W’a kadar çıkabiliyor. Karşılaştırmalı bir örnek vermek gerekirse UMIDIGI, UMIDIGI Z2 Pro akıllı telefonunu sadece 100 dakikada tamamen şarj edebileceğini söylüyor. Karşılaştırıldığında aynı cihaz normal kablolu şarj cihazı kullanıldığı zaman 70 dakikada tam şarj durumuna ulaşıyor. Bu gerçek hayatta kullanımda doğru olduğu kanıtlanırsa oldukça etkileyici bir sonuç olacaktır.

Qi protokolünü kullanacak olan UMIDIGI Q1 kablosuz şarj cihazı 17 Mayıs’ta açıklanacak ve daha gerçekçi bir şekilde yorum yapabilmek için o günü beklemek zorundayız. Bizi izlemeye devam edin.