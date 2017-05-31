Dünyanın En İnce GeForce GTX 1080 Laptop’u Asus ROG Zephyrus GX501

Asus, Taipei’deki Computex 2017‘deki basın brifinginde bir dizi açıklama yaptı. En yeni ZenBook ve VivoBook dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra, Windows 10 tabanlı all-in-one aygıtını ve Wi-Fi yönlendiricisini de ortaya çıkardı.

Ek olarak, sert oyunculardan övgüyle söz etmek için şirket, yeni ROG Zephyrus GX501 oyun dizüstünü de tanıttı. Cihaz, şirketlerin özel masaüstü sınıfı GPU’lar ile ince dizüstü bilgisayarlar oluşturmasına olanak tanıyan Nvidia’nın Max-Q girişiminin bir parçası olarak tasarlandı.

Asus, en yeni ROG Zephyrus’un “Nvidia GeForce GTX 1080’a sahip dünyanın en ince oyun laptopu” olduğunu iddia ediyor. Dizüstü bilgisayarın profili, 17.9 mm’den 16.9 mm’ye kadar değişiyor. Asus, bunun en ince ROG dizüstü bilgisayarı olmasına rağmen, makinenin hâlâ masaüstleri ile boy ölçüşebilecek GPU’ya olduğunu söylüyor. VR’a uyumlu dizüstü bilgisayar, 7. nesil Intel Core i7 işlemci ve Windows 10’dan güç almakta. Cihaz, Asus’un Aktif Aerodinamik Sistem adı altındaki “akıllı yeni bir hava akışı tasarımı” olarak tanımladığı teknoloji tarafından soğutulmakta.

Asus ROG Zephyrus’un özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ekran: NVIDIA G-SYNC ile parlama önleyici, 120Hz yenileme hızı ile 15,6 “geniş açılı görüntüleme paneli

İşletim Sistemi: Windows 10 Home / Windows 10 Professional

İşlemci: Intel Core i7-7700HQ

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080

RAM: 24GB’a kadar DDR4 2400MHz

Depolama alanı: M.2 PCIe x4 256 / 512GB / 1TB SSD

Bağlantı: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, Thunderbolt 3, 4 x USB 3.1, 1 x HDMI 2.0, 1 x 3,5 mm kulaklık ve mikrofon kombo jakı

Klavye: Asus Aura RGB arka aydınlatmalı chiclet klavye, 30 tuşlu rollover

Pil: 4 hücreli, 50Wh

Ağırlık: 2.2 kg (pil ile birlikte)

Asus fiyatlandırma ayrıntılarını henüz açıklamamış olsa da, makinenin özelliklerinin bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini belirtti. Asus ROG Zephyrus GX501, 27 Haziran 2017 tarihinden itibaren satışa sunulacak.