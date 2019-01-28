Antutu, dünyaca ünlü akıllı telefon kıyaslama platformudur. Burada telefonlar bütün donımlarına göre skorlar elde ederler. Aynı zamanda da akıllı telefon pazarında bulunan diğer üreticiler için de bir gelişme kapısı aralarlar.

Her yıl gelişen teknoloji, beraberin de çok fazla yeniliği ve hızı getiriyor. Bu sayede sürekli olarak bir ilerleme söz konusu. Akıllı telefon dünyası için bu geçerlidir. Antutu’nun yayınlamış olduğu dünyanın en iyi 10 telefonunu sizler için sıraladık.

Bu kıyaslama belirli kurallara göre yapılmaktadır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir;

1. Skor elde etme: tüm puanların ortalaması alınır. Model başına en yüksek puan yoktur.

2. Veri toplama süresi: 1 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018

3. Veri miktarı: model başına en az 1000 birim.

4. Veri kaynağı: Antutu Benchmark V7

Antutu Sonuçlarına Göre Dünyanın En İyi 10 Telefonu!

Şu anda ki en güncel ve en iyi 10 telefon, sıralamaya göre Kirin 980 yonga seti tarafından desteklenen Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro üst üste iki ay boyunca listede ilk üçe girmeyi başardı. Özellikle Huawei Mate 20, ortalama Antutu skoru 306.608 puanla ilk sırada. Daha sonrasında sırasıyla 303.313 ve 300.759 puanlarını Huawei Mate 20 Pro ve Huawei Mate 20 X almıştır.

En iyi 10 telefon listesinin diğer sahipleri sırasıyla ROG Phone (4. Sıra, 297.019 puan), OnePLus 6T (5. Sıra, 295.191 puan), OnePlus 6 (6. Sıra, 293.745 puan), Xiaomi Mi Black Shark (7. Sıra, 291.099 puan), Xiaomi Mi 8 (8.Sıra, 287.142 Puan), Xiaomi Mi Mix 2S (9.Sıra, 297.111 puan) ve Meizu 16 (10.Sıra, 286.943 Puan).

Huawei hariç diğer modellerde aynı Snapdragon 845 işlemcisi ve ve amiral gemisi düzeyinde depolama yapılandırması olduğu için, bunlar arasındaki puan farkı oldukça düşüktür. Özellikle dördüncü sıradaki ROG Phone, tümüyle Snapdragon 845 ile çalışan akıllı telefonlar arasında en iyi performansı sunar.

Önümüzdeki aylarda, Snapdragon 855 tarafından desteklenen bir dizi akıllı telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce açıkladığımız kıyaslama sonuçlarından Snapdragon 855 akıllı telefonlarının Antutu kriterinde 350.000 puandan fazla puan alması bekleniyor.

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Şimdilik sadece bekleyerek, 2019 yılının Snapdragon 855 yonga seti ile desteklenen telefonların ne kadar tavan yapacağını hep birlikte görelim…

Not: Listeye iOS işletim sistemi kullanan iPhone cep telefonları dahil değildir.