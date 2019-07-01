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Dünyanın En İyi 10 Telefonu – Haziran 2019

Dünyanın en ünlü kıyaslama platformu AnTuTu, Haziran ayının en iyi 10 telefonunu yayınladı. Listede öne çıkan ise Redmi'nin ilk amiral gemisi telefonu Redmi K20 Pro'nun Samsung'u geride bırakması oldu....

By Muhammed Arslan

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AnTuTu’nun her ay dünyanın en iyi telefonları listesini yayınlaması bir gelenek haline geldi. AnTuTu, performansına dayalı olarak, bu kez de Haziran 2019 için bir liste yayınladı. İşte geçtiğimiz ayın en iyi 10 Android akıllı telefonunun bir listesi.

Haziran ayındaki listenin başında Nubia Red Magic 3 akıllı oyun telefonunu 382.331 puanla yer alıyor. Red Magic 3, bir dizüstü bilgisayarda bulacağınıza benzer bir dahili soğutma fanı ile gelen ilk telefon.

Ardından başka bir akıllı oyun telefonu olan Black Shark 2 geliyor. Her iki telefon da Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi tarafından destekleniyor. Sadece bu iki telefon değil, listedeki tüm telefonların işlemcisi olarak Snapdragon 855 yonga seti var.

Dünyanın En İyi 10 Telefonu – Haziran 2019

Xiaomi Mi 9 Transparent  ise 371021 puanla üçüncü sırada yer alırken, Mi 9‘un standart modeli 370884 puanla dördüncü oldu. OnePlus 7 Pro ve 90Hz ekranı, ilk 5’e girmesine yardımcı olıyor ve amiral gemisi beşinci sırayı alıyor.

Bir çentik veya delik olmadan oldukça ince minimal çerçevelerle gelen Meizu 16s, 367.981 puanla 6 numarada. İyi zamanlanmış bir tesadüf olduğu söylenebilecek şeyde, gölgede kalmış OnePlus 7 modeli oluyor. Cihaz, 367,718 puanla 7 numarada.

Kısa süre önce amiral gemisi akıllı telefon dünyasına katılan Redmi K20 Pro da listede. OnePlus 7’nin yanı sıra açılır selfie kameraya sahip listedeki ikinci telefon olmayı başarıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 sırasıyla 361.449 puan ve 360327 puan alarak 9. ve 10. olmayı başardı.

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