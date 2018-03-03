iMac bilgisayar serisinin adeta babası kabul edebileceğimiz iMac Pro incelemesi ile karşınızdayız. Detaylı özellikleri, karşılaştırmaları, artıları ve eksileri kısacası iMac Pro hakkında her şey bu yazıda sizlerle.

Kabul edelim. Tıpkı iPhone 5 ilk çıktığında olduğu gibi, Space Grey renkte olduğu için iMac Pro için de dibiniz düştü. Bu telefon önemli ama makul bir yükseltmeydi. Aynı şeyi iMac Pro için söylemek bir hayli zor diyebiliriz.

iMac Pro olağanüstü güçlü bir makine. Seçkin ve az sayıda kullanıcının ihtiyaçlarının tümünü çok ama çok fazla aşan bir makine. Apple‘ın ilk “Pro” ürünü olan bu bilgisayar yalnızca üst düzey donanıma ihtiyaç duyan profesyoneller tarafından satın alınacak.

İnanılması güç olsa da sekiz çekirdeği bulunan bu bilgisayarın merak uyandıran bir 18 çekirdek haline gelen yükseltme özelliği var.

iMac Pro Tasarım ve Yapısı

iMac Pro‘nun çarpıcı görünümü kafaları ona çevirmek için gayet yeterli diyebiliriz. Dünyanın her yerindeki Apple mağazalarında personele “bu neden gri?” sorusu sorulacak ve fiyat bahsedildiğinde ise ortadan kaybolan müşterilere neden olacak bir bilgisayardan bahsediyoruz.

Aslında en son çıkan 27 inç iMac’le boyutsal olarak aynı olmasına rağmen, bu model ayrı bir güzelliğe sahip. iMac Pro yeni tonunda müthiş görünüyor.

Cihazın kendisi bir bakıma kendine yeten bir enerji santralidir diyebiliriz. İncelediğimiz cihazın tüm parçaları konveks kasaya oldukça iyi oturmaktaydı. Hareketsiz ve görkemli kıvrık ayakları, ekranın açısını ayarlamak için inanılmaz kolaylık sağlarken ekranı da güvenilir bir şekilde tutuyorlar. Ekran çevresindeki çerçeveler küçülmemiş ancak masaüstü bir bilgisayarda bu, bir telefon veya tabletten daha az önem taşıyor. iMac Pro, hoparlörlerini arka tarafta iyi gizliyor; hoparlörler cihazın arka panelindeki uzun yarıkların arkasındaki dip kısma doğru konumlanmışlar.

9,7 kg olarak ağır bir makine, ancak tüm bilgi işlem gücünün tek bir hareketli ünitede olması hala inanılmaz ve ihtiyacınız olduğunda bunu farklı bir odaya taşımak için yeterince pratiktir. Kutudaki Magic Keyboard ve Magic Mouse 2 en yeni iMac Pro ile elde ettiğiniz diğer donanımlar arasında yerini alıyorlar. İlki, geleneksel olanlardan daha düşük tuşa sahip olmakla birlikte yine de hızlı bir yazı deneyimi kazandırmaktadır. Magic Mouse 2‘nin yeniden tasarımı çok hoş olmuş. Ancak birçok profesyonel kullanıcı (ve daha amatör kullanıcılar bile) Logitech’in MX Master 2S tarafından sağlanan hassasiyet ve kontrolü seçmek isteyebilirler. Magic Trackpad 2 de yeni bir gri tonunda ve tüm pedin Force Touch kullanması göz önüne alındığında kullanımı gerçekten mükemmel.

Rengine aşık olduğunuzdan dolayı iMac Pro‘yu satın almamanız gerekir. Ancak özelliklere gerçekten ihtiyacınız varsa ve bilgisayar yeni tasarıma rağmen en üst seviyede hissettirmesi çok hoş bir şey.

iMac Pro Teknik Özellikleri

Nereden başlasak bilemedik çünkü bu cihaz gerçekten harika teknik özelliklere sahip. iMac Pro çok yapılandırılabilir ve oldukça hızlı bir şekilde karmaşık bir cihaz diyebiliriz. Eski iMac modelleri zaten çok fazla olan dört çekirdeğe sahiplerdi. iMac Pro’da 8, 10, 14 veya 18 seçeneğiniz var. Evet şaka değil tam tamına 18 çekirdek! Deneyimli bir pro grafik veya video oluşturmuyorsanız, hangisini seçeceğinizi yalnızca teknik özelliklerine bakarak anlayamazsınız.

iMac Pro İşlemci Özellikleri

Temel iMac Pro; 3.2GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci ile birlikte geliyor ve bu da Turbo Boost ile 4.2GHz’e kadar çıkabiliyor. Bu Xeon W işlemcileri ile birincil örnek olarak Adobe Photoshop olan çok iş parçacıklı uygulamaları çalıştırırsanız, Core i5 veya i7’ye sahip bir iMac üzerinde ilk tercihiniz olmalı.

Bu en düşük katmanlı model ülkemizde şu anda yaklaşık 26.000 TL satış fiyatında. Kullanıcı tarafından yükseltilemeyen RAM dışında, bir birkaç yıl boyunca size yetecek olan bir iMac’e geçmek isterseniz fazlasıyla yeterli olacaktır.

Daha çok çekirdek satın alma avantajı salt bir güç meselesi değildir. Örneğin, test ettiğimiz 10 çekirdekli iMac Pro, aslında 8 çekirdekten daha düşük bir taban hızına sahip ancak bazı işlemler için daha az çekirdek gerektiği zaman zorlayınca daha üst bir hıza çıkabiliyor. Aşağıda 14 ve 18 çekirdekli modellerin, daha az çekirdekli olanlardan daha düşük temel hızları olduğunu, ancak hepsini gerektirmeyen görevleri oluştururken daha fazla işlem gücü sağlayabileceğini görebilirsiniz:

8-core iMac Pro: 3.2GHz’de çalışır; 4.2GHz’e ulaşabilir

10 çekirdekli iMac Pro: 3.0GHz’de çalışır; 4.5GHz’e ulaşabilir

14 çekirdekli iMac Pro: 2.5GHz’de çalışır; 4.3 GHz’e ulaşabilir

18 çekirdekli iMac Pro: 2.3GHz’de çalışır; 4.3GHz’e ulaşabilir Apple, iMac Pro’ya yüzde 75 daha fazla hava akışı sunan çift fanlı bir sistemle daha iyi bir termal tasarım eklediği için, işlerinizi yaparken adeta sessiz bir suikastçi olurken, hiç yorulmadığını hissettiriyor.

iMac Pro RAM Özellikleri

iMac Pro‘ya bir de bellek açısından bakalım. iMac’in standart versiyonundaki standart RAM’e göre iMac Pro’da ECC RAM kazanırsınız. ECC (hata düzeltme kodu) daha uzun işler ve yoğun bilgi işlem süreçleriyle uğraşırken daha iyi güvenilirlik sunar. Bu RAM yalnızca Xeon W yongaları ve Intel’in standart Core i9 işlemcileri ile kullanılabilir.

iMac Pro’nun en düşük modeli standart olarak 32GB ECC RAM ile birlikte geliyor ancak bunu 64 veya 128GB’a kadar yükseltebilirsiniz. RAM konusu, satın alma işleminden sonra iMac Pro’da yükseltebileceğiniz tek bileşendir. Ancak yine de bir Apple servis sağlayıcısı aracılığıyla yapmanız gerekeceğinden, satın alım işleminde seçim yaparken dikkatli olun.

Fiyat üzerinde de makul bir etkisi var, ancak yükseltmelerin fiyatı 720 £ civarında. Seçerken dikkat edilmesi gerek demiştik.

iMac Pro Depolama Özellikleri

Depolama seçenekleriniz diğer özelliklere göre daha az karmaşıktır. Standart bir 1 TB SSD, sırasıyla 2 veya 4TB’ye yükseltilebilir.

iMac Pro’daki yükseltme seçeneklerinin birçoğu cebinize bir miktar zarar verecek, ancak normal tüketici pazarıyla karşılaştırıldığında özellikle bu fiyat artışı abartılmış. 4 TB SSD’ler aslında Apple’ın aldığı ücretin yarısına mal edilebilir. Bu miktarların aslında iki tane 512GB, 1 veya 2 TB flash sürücülerle birlikte 1, 2 veya 4 TB konfigürasyonları için eşlendiğini unutmayın. Apple bunu neden mi yaptı? İki ayrı sürücüye sahip olmakla daha hızlı performans sağlamak için… Bizim tavsiyemiz 1 TB taban seçeneğine bağlı kalmak ve kalan parayı bir Thunderbolt 3 harici SSD veya sabit disk sürücüsüne harcamaktır. Daha ucuz makineler arasında daha kolay geçiş yapabilir ve belki sonraki bilgisayarınızın satın alımında kullanabilirsiniz.

iMac Pro Grafik Özellikleri

Apple, iMac Pro ile elde ettiğiniz iki grafik seçeneği için AMD bileşenlerini kullanır. Temel Radeon Pro Vega 56, 8GB bellek ile birlikte geliyor veya 16GB bellek ile Radeon Pro Vega 64’e yükseltebiliyorsunuz. VRAM’a karşı HBM bellek kararı akıllı bir hamle; çünkü daha hızlı işlem sağlıyor.

iMac Pro Ekran Özellikleri

Daha önce bir 5K ekran görmediyseniz işte tam karşınızda. iMac Pro 27 inç inanılmaz derecede etkileyici bir ekrana sahip. Işık dağılımı (500 nits’e kadar), 5120×2880 çözünürlüğünde ve görünüşe göre bir milyar P3 geniş desteği ile kusursuz.

CAD yaratıcılarına, üst düzey grafik tasarımına ve 4K videoya kadar her türlü içeriği tamamen ve son derece zekice gösterir.

iMac Pro Bağlantı Özellikleri

Neyse ki iMac Pro, MacBook hattının yakın zamanda kaybettiği bazı portları gereksiz yere kaybetmiyor. Bir kulaklık girişi, SDXC kart yuvası, 3x USB-A 3.0, 4x Thunderbolt 3/USB Type-C ve 10Gb hızları destekleyen bir Ethernet portu cihazda bulunan girişlerden.

Thunderbolt 3, iMac Pro ve harici SSD’ler veya grafik kartları arasında yüksek hızlı veri bağlantılarına izin verir. Bu Thunderbolt bağlantı noktaları; DisplayPort 1.2 ve 40Gbps’e kadar bağlantılara izin verirken, USB-A 3.1 Gen 2 yuvaları 10Gbps’de kesintisiz görüntü oluştururlar. Thunderbolt 2’deki HDMI, DVI ve VGA’nın hepsini destekler. Ancak Apple’ın genişleyen adaptör yelpazesinden bir tanesine ihtiyacınız olacak. Her zamanki gibi bağlantılar cihazın arkasına monte ediliyor ve bu da tasarımın ön tarafta hoş ve temiz olmasını sağlıyor.

iMac Pro Ses Özellikleri

iMac Pro’daki hoparlörler ünite içi bir sistem için etkileyici. Müzik ve film izlenimlerinden hoşunuza gidecek yeterli ses var. Ancak müzik üretimi için yeterince dinamik bir ses malesef yok. Stereo hoparlörlerinizi takmak isteyeceksiniz. Kısacası müzisyen değilseniz ek ses aygıtı takmanıza gerek kalmıyor.

iMac Pro Performans Özellikleri ve Benchmark Sonuçları

Bütün bunlardan sonra tüm bu aygıtlar aslında ne kadar iyi çalışıyor? Şimdi test sonuçlarını görme zamanı…

10 çekirdekli, 128GB ECC RAM’e sahip, konfigürasyonu 4.5GHz aralığının tümünde mümkün olan en yüksek Turbo Boost hızını elde edebileceği anlamına geldiği için performansın göstergesi olarak en iyi seçim gibi duruyor. Bunun hızlı bir makine olduğunu söylemek yeterlidir. Genel olarak iMac Pro, Apple’ın şimdiye kadarki en hızlı cihazıdır. Performans farklılıklarını sergilemek için aynı aralıktaki diğer iMac’lere kıyasla bazı kriterleri sunduk. Tek çekirdek performansı düşük görünmesin, multi-core performans karşılaştırmasında neden iMac Pro’nun en iyi bilgisayar olduğunu anlayacaksınız…

iMac Pro Sistem Özellikleri

iMac Pro, yüklü olmasını beklediğiniz her standart Mac uygulamasıyla macOS High Sierra‘yi çalıştırır. Aslında Apple‘ın iMac Pro üzerinde içerdiği herhangi bir ilave uzman programı yok. Bu durumu tüm fiyat aralıklarında en ucuz Mac veya MacBook’da bulacağınız gibi aynıdır.

iMac Pro Detaylı Teknik Özellikleri

8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 3.2GHz, Turbo Boost, 4.2GHz’e kadar, 19MB önbellek (10 çekirdekli 3GHz’e yapılandırılabilir, 14 çekirdekli 2.5GHz veya 18 çekirdekli 2.3GHz)

32GB 2666MHz DDR4 RAM (64GB’a veya 128GB’a yapılandırılabilir)

32GB 2666MHz DDR4 RAM (64GB’a veya 128GB’a yapılandırılabilir) Radeon Pro Vega 56 grafik işlemci, 8GB bellek (16GB kapasiteli Vega 64’e yapılandırılabilir)

1 TB SSD depolama alanı (2 TB veya 4 TB’a ayarlanabilir)

Dahili 27 inç Retina 5K ekran, 5120 x 2880 çözünürlük, 500 nits parlaklık, Geniş renk (P3)

1080p FaceTime HD kamera

Stereo hoparlörler, dört mikrofon

4x USB 3, 4 x Thunderbolt 3 / USB-C, SDXC, ethernet, 3.5mm kulaklık girişi

802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2

65cm x 51.6cm x 20.3cm

9.7kg

iMac Pro Alınır Mı?

iMac Pro, şimdiye kadar hazırlanmış en yetenekli Mac ürünüdür. En yoğun yaratıcı görevler dışında her şeyle başa çıkabilir. Zorlansa bile bağlantı seçenekleri ile son derece başarılı bir profesyonel sistem haline gelmesine izin verir.

Dünyanın en iyi bilgisayarı başlığını boşuna atmadık. Ancak 25-26.000 TL vererek bir bilgisayar almak değer mi? Bilemiyoruz, size de sadece tek bir soruyla bunu soruyoruz.

Gerçekten bu kadar yüksek özelliklere ihtiyacınız var mı?