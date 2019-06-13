Dünyanın ilk 1ms IPS ekranına Sahip LG UltraGear Oyun Monitörünü Tanıtıldı!

LG, dünyanın ilk 1ms IPS ekranına sahip yeni UltraGear oyun monitörünü duyurdu. Oyun monitörü iki ekran boyutunda mevcut olacak – 27 inç ve 38 inç. Her iki monitör de NVIDIA G-SYNC uyumludur. Ayrıca HDR 10 ve daha fazla ekran deneyimini destekler.

27 inç UltraGear monitör, 21:9 en boy oranı bulunan bir QHD eğri ekrana ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip. 175Hz‘ye overclock edilebilen ve geniş bir renk gamına sahip 144Hz yenileme hızı var.

27GL850 model numarasını taşıyan 27 inçlik monitör ayrıca HDR10‘u destekler ve NVIDIA G-SYNC uyumludur. Ek olarak, LG, yükseltilmiş Sphere Lighting 2.0 ile birlikte ekranın arkasına RGB ışıkları da eklemiştir.

LG UltraGear 1 - 5

Diğer yandan, 38GL950G model numarasını taşıyan 38 inçlik UltraGear Nano IPS monitörü, 21:9 en boy oranına ve 3840 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir UWQHD+ panel ile donatılmıştır. Bu monitör NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHDR 400‘ü destekler.

38 inç modelinde 1x HDMI ve 1x DisplayPort girişi varken, 27 inç modelinde 2x HDMI portu ve 1x DisplayPort var.

LG UltraGear 38 inç modeli 1999 Dolar

LG UltraGear 27 inç modeli 499 Dolar

27 inçlik model için ön siparişler ABD’de 1 Temmuz 2019’da başlayacak. Ancak 38 inçlik modelin kullanılabilirliği hakkında bilgi yoktur.