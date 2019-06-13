Dünyanın ilk 1ms IPS ekranına Sahip LG UltraGear Oyun Monitörünü Tanıtıldı!

LG, dünyanın ilk 1ms IPS ekranına sahip yeni UltraGear oyun monitörünü duyurdu. Oyun monitörü iki ekran boyutunda mevcut olacak – 27 inç ve 38 inç. Her iki monitör de NVIDIA G-SYNC uyumludur. Ayrıca HDR 10 ve daha fazla ekran deneyimini destekler.
27 inç UltraGear monitör, 21:9 en boy oranı bulunan bir QHD eğri ekrana ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip. 175Hz‘ye overclock edilebilen ve geniş bir renk gamına sahip 144Hz yenileme hızı var.
27GL850 model numarasını taşıyan 27 inçlik monitör ayrıca HDR10‘u destekler ve NVIDIA G-SYNC uyumludur. Ek olarak, LG, yükseltilmiş Sphere Lighting 2.0 ile birlikte ekranın arkasına RGB ışıkları da eklemiştir.
Diğer yandan, 38GL950G model numarasını taşıyan 38 inçlik UltraGear Nano IPS monitörü, 21:9 en boy oranına ve 3840 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir UWQHD+ panel ile donatılmıştır. Bu monitör NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHDR 400‘ü destekler.
38 inç modelinde 1x HDMI ve 1x DisplayPort girişi varken, 27 inç modelinde 2x HDMI portu ve 1x DisplayPort var.
- LG UltraGear 38 inç modeli 1999 Dolar
- LG UltraGear 27 inç modeli 499 Dolar
27 inçlik model için ön siparişler ABD’de 1 Temmuz 2019’da başlayacak. Ancak 38 inçlik modelin kullanılabilirliği hakkında bilgi yoktur.