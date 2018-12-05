Bugün, Qualcomm Snapdragon 855‘in tanıtım etkinliğinde şirket, yonga setinin yanı sıra dünyanın ilk 3D Ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısını tanıttı.

Yeni yonga setinin resmi olarak tanıtımının ardından şirket, 2019’da piyasaya sürülecek olan amiral gemisi telefonlarda bu çipsetin yer alacağını belirtti. Bunun yanı sıra Qualcomm, Çinli telefon üreticileri ile girilen rekabetten üstün olarak çıkmak için bir hamle yaptı. Büyük üreticiler için kendi 3D Ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısını tanıttı. Bu sayede şirket hem yonga setini hemde 3D Ultrasonik parmak izi okuyucusunu büyük şirketlere üretecek.

Qualcomm’un kıdemli başkan yardımcısı Katouzian‘ın önderliğinde yapılan tanıtımda, birçok farklı ortamda çalışabilecek özelliğe sahip olduğundan dolayı, bu parmak izi okuyucusunu çok az bir fiyat ile sunacakları ifade edildi. Yani yağlı veya ıslak parmaklar gibi çeşitli koşullar ile mükemmel performans gösterebilir. Islak veya yağlı elleriniz varsa parmak izini okuyamayan mevcut optik sensörlerden farklı olarak hızlı bir şekilde etkileşim gösterecektir.

Yeni 3D Ultrasonik parmak izi okuyucu ses dalgalarının yardımıyla çalışacaktır. Parmak izi haritalaması ses dalgaları ile gerçekleşecektir. Ses dalgaları parmakta bulunan küçük izleri ölçecek ve ön ayar ile eşleştirecektir. Yeni ultrasonik sensör, ekran üzeri parmak izi sensör ile karşılaştırıldığında daha geniş fonksiyonel alan oluşturdu. Ekran üzeri parmak izi sensörde, kullanıcının ekran üzerindeki belirli bir noktaya dokunmak zorunda idi. Ancak son teknolojide, kullanıcı daha büyük bir yüzey alanına sahip olacak.