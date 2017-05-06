Dünyanın İlk 4 Kameralı Telefonu Oukitel U22

Oukitel çoğu insanın bilmediği bir markadır. Ancak ortalama performansla birlikte birkaç yıldır orta sınıf ve giriş seviyesi telefonları piyasaya sürüyorlar. Ancak Oukitel K6000 gibi giriş seviyesi bir telefonda bile 6000 mAh kapasitesinde bir pil bulunmakta. Bugün, Oukitel dünyanın ilk 4 kameralı telefonu olan Oukitel U22’yi piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Zaten 2017 yılının çerçevesiz ekran ve çift kamera yılı olduğunu biliyorduk. Herkes çerçeveleri kaldırmaya karar verirken, Oukitel çift kamerayı başka bir düzeye çekmeyi seçti. Oukitel U22’nin ana kamerasında 4 sensör olmayacak, ancak cihazda toplam 4 sensör olacak. Öyleyse önünde 2 sensör ve arkada 2 sensör bulunacak. Arka kamera 2 sensörlü akıllı telefonlar çok yaygın. Çok yaygın olmayan, önlerinde çift sensörlü akıllı telefonlar, bunlardan birinci uygulayan cihaz olan LG V10, sensörün açısı ile oynamaktaydı.

Bu sensörlerin özellikleri açısından 8 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera bulunmakta. Diğer kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde ve ikinci kamera sayesinde bulanıklaştırma efektleri elde edilebiliniyor. Ön tarafta bulunan kameralardan biri 5 megapiksel çözünürlüğe sahip, ikinci kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Geriye kalan spesifikasyonlara gelince cihaz MediaTek’in SOC MT6580A işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB dahili belleğe sahip. 2,5 inç boyutlu, 720 x 1280 piksel, HD çözünürlüklü 5,5 inç ekrana sahip olan cihazda 3500 mAh kapasitesinde bir pil bulunmakta.

Akıllı telefon Mayıs ayı ortasında siyah, beyaz ve altın olarak üç farklı renkte çıkacak. Fiyat konusunda henüz bir bilgi bulunmamakta.