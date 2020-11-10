Dünyanın ilk 6G Denemeleri Başladı

Ülkemizde henüz 5G alt yapısı oluşmamışken Çin, 6G bağlantı deneylerine başladı. 6 Kasım’da, Long March 6 roketi, kuzey Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden havalandı.Çin Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin resmi WeChat platformunda, üniversitenin adını taşıyan dünyanın ilk 6G deneysel uydusunun Long March 6’dan başarıyla kaldırıldığı ve aynı gün planlanan yörüngeye girdiği duyuruldu.

Raporda uydunun Çin Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve bir dizi en iyi yerli laboratuvar tarafından ortaklaşa geliştirilen bir terahertz bazında iletişim yapabilmesi için donatıldığını belirtiyor. Üniversitenin WeChat kanalında yaptığı açıklamaya göre, uydu platformunda bir alıcı-verici bağlantısı kuracak. Bu aynı zamanda “dünyanın uzaydaki ilk terahertz iletişim teknolojisi deneyi” anlamına geliyor.

6G Teknolojisi Ne İşe Yarayacak?

Yapılan açıklamalarında uydunun 6G deneylerine ek olarak akıllı şehir uygulamaları, afet önleme, arazi planlaması, çevre koruma ve büyük altyapı inşaatlarının izlenmesi için de kullanılacağını açıkladı.

Bu proje, 5G henüz daha geniş bir ölçekte piyasaya sürülmemiş olsa bile, Çin’in 6G bağlantısı yarışında lider olmaya yönelik bir başka muazzam çabasıdır. Çin, 5G teknolojisinde liderdir ve 5G yarışı, önde gelen 5G teknoloji üreticisi Huawei’ye uygulanan yaptırımlara rağmen hala devam etmektedir.

ABD, Çin’in teknolojik ilerlemesini yavaşlatmayı hedeflediyse de, bu amaca ulaşamadı. Çin, tıpkı Japonya ve diğer birkaç ülke gibi 6G üzerinde çalışıyor. Ülkemize biraz gelmesi zor ama inanılmaz indirme hızlarına ulaşmak artık an meselesi olacak.