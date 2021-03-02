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Dünyanın İlk Karbon Fiber Özellikli Telefonu Satışa Sunuldu!

Carbon 1 MK II, dünyanın ilk karbon fiber monokok özellikli telefonu olarak piyasada yerini alacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Carbon 1 MK II, dünyada tam karbon fiber gövdeye sahip ilk akıllı telefon olacak. Geçmişte akıllı telefonlarda karbon fiber görülürken, radyo dalgalarını engellediği için sınırlı miktarlarda kullanılıyordu. Ancak şimdi, Carbon Mobile ekibi nihayet yeni telefonla bu sorunu çözdü.

Bir rapora göre, şirketin Almanya’daki ekibi bu konu üzerinde çalışarak bir yıl geçirdi. Bu, Carbon 1 MK II’nin dünyanın karbon fiber monokoklu ilk akıllı telefonu olmasını sağladı, bu da dış kısmın yapısal bütünlüğü sağlayan şey olduğu ve telefonda dahili destek bulunmadığı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle, bu cihazın ultra ince ve hafif olmasına, yalnızca 6,3 mm boyuta ve yalnızca 125 gram ağırlığa sahip olmasına olanak tanıyor. Fazla hafif ve ince! Bağlantı açısından, cihaz Wi-Fi 5, aptX HD ile Bluetooth 5.0, NFC, GPS / GLONASS / Galileo ve bir USB-C 3.1 bağlantı noktası sunuyor. 3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor ve yalnızca çift SIM 4G’yi destekliyor. Cihazın fiyatı 800 Euro olarak belirtildi.

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Şirket, dört yılı aşkın süredir geliştirdiği tescilli HyRECM teknolojisi (Hibrit Radyo Etkinleştirilmiş Kompozit Malzeme) aracılığıyla bu malzemenin kullanımını başardı. Teknoloji, radyo dalgalarının içinden geçmesine izin veren kompozit bir malzeme ile Almanya’dan elde edilen yüksek kaliteli karbon fiberleri kullanıyor. Şirketin 2017’de böyle bir model oluşturması 3 saat sürerken, çeşitli optimizasyonlar sayesinde artık sadece 30 dakikada bir gövde inşa edilebiliyor.

Özellikle, herhangi bir iç çerçevenin olmaması nedeniyle, tüm bileşenler karbon fibere bağlı ve bu da plastiğin yalnızca yüzde 5’inin kullanılmasını sağlıyor. Carbon 1 MK II akıllò telefonu, 18: 9 en boy oranına sahip FHD + ekranlı 6 inç AMOLED ekran sunuyor. Cihaz ayrıca Corning’in Gorilla Glass Victus tarafından da korunuyor. Telefonda, 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 dahili depolama ile eşleştirilen Helio P90 işlemci bulunuyor.

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KaynakGsm Arena

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