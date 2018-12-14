Tam ekran tasarımından sonra katlanır ekranlı akıllı telefonlar, çığır açıcı bir teknoloji olarak düşünülebilir. Son zamanlarda Huawei ve Samsung dahil olmak üzere birçok şirket, önümüzdeki yıl katlanan telefonları piyasaya süreceğini duyurdu.

Bunların dışında yakın zamanda Qualcomm, Hawaii’de düzenlemiş olduğu bir Snapdragon Teknoloji Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Burada resmi olarak Snapdragon 855 mobil platformunu piyasaya sürdü. Yani, Snapdragon 855 yongasıyla donatılmış yeni akıllı cihazların yakında başlatılacağını düşünmek için her türlü sebep var. Şaşırtıcı bir şekilde Rouyu Technology tarafından geliştirilen bir katlanabilir akıllı telefon bu yonga setine sahip olacak. Bugün, şirket resmi web sitesinde FlexPai için ön satış açtı.

Cihazın resmi tanıtımına göre, FlexPai Soft ilk tüketici sınıfı katlanabilir esnek ekranlı akıllı telefon olacak. Esnek yapıdaki kapağının ikinci nesil ekranını 0 ° ile 180 ° arasında serbestçe bükebilir. Ayrıca büküldüğünde biraz kaba bir şekilde normal bir telefonmuş gibi görünebilir.

FlexPai Özellikleri

Katlanabilir telefonun, 1920×1440 (tam olarak açıldığında) çözünürlükte 7.8 inç ekrana sahip. Bir nevi kolayca cebinize koyabilirsiniz. Bundan dolayı çok ekranlı bir deneyim sunmanın yanı sıra çok taşınabilir olacak. Telefonun açıları arasına yaklaşık olarak 200.000’den fazla eğim vardır. Bundan dolayı dünyanın ikinci nesil esnek yapıdaki kapağını benimser.

Teknik donanımları açısından FlexPai, 8GB’a kadar RAM, 512GB depolama alanı, 16MP+20MP çift kamera, 3800mAh pil kapasitesi ve Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile donatılmıştır. Yazılım olarakta Android 9.0 tabanlı Water 9000 işletim sistemine sahip olacak.

FlexPai Fiyatı

Telefonun çeşitli sürüm seçenekleri olacak.