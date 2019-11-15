Dünyanın İlk Katlanabilir Bilgisayarı Tanıtıldı!

Lenovo, dün Los Angeles’ta düzenlenen bir etkinlikte uzun süredir beklenilen Motorola Razr katlanabilir telefonunu tanıttı. Şirket, bu sabah da Çin’deki 2019 Dünya Teknoloji Merkezi‘nde tekrardan yeni bir cihaz ile açılış yaptı. Etkinlikte, Çinli firma dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarını da duyurdu.

Katlanabilir bilgisayar, bu yılın başlarında ThinkPad X1 serisi piyasaya sürülen cihaz ile ortak özelliklere sahip. Lenovo’nun katlanabilir ekranlı ThinkPad X1 serisi dizüstü bilgisayarı, LG tarafından üretilen 13,3 inçlik bir katlanır ekran ile donatılmıştır.

Cihazın ağırlığının 900 gram civarında olduğu ve 2K ekran ile geldiği öne sürüldü. Cihazın üretime hazır hale gelmesi için Lenovo’nun birkaç sorunu gidermesi gerekiyor. Muhtemelen Samsung Galaxy Fold’da ortaya çıkan sorunların aynısının olmaması için yükseltmeler yapacak.

Sorunların tamamıyla giderilip, tekrar tanıtılması ve özelliklerinin detaylı olarak açıklanması biraz zaman alacak gibi duruyor. BOE Başkan Yardımcısı, dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı ve Motorola Razr için OLED panelleri tedarik ettiğini onayladı.

Bu tasarım, katlanabilir akıllı telefonların devrimsel tasarımlarına ek olarak bilgisayarların da yakın zamanda katlanabilir ekranlara ev sahipliği yapacağının bir göstergisidir. Kim bilir belki şirketler daha da farklı cihazları üst düzey teknolojik donanımlarla geliştirebilir.