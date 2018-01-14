Harmony seks robotu ile tanışın. Yakında satışa çıkacak Harmony seks robotu fiyatı ve özellikleri çok merak ediliyor. Xmas tarafından üretilecek olan bu robot sıcak bir cilt ve çok gerçekçi bir vajinayı içeren yeni nesil seks robotu olarak karşımıza çıkıyor.

Matt McMullen seks endüstrisinde devrim yaratmak üzere bu yarışta hep öncülük yapmış kişilerden biridir. Konuşan, bir hafızaları olan ve hayır demeyen robotlar üretmek onun profesyonel olduğu alandır.

Kaliforniya merkezli robot şirketi Realbotix 2017 yılının sonunda hazır halde olan Harmony 3.0 adındaki seks robotunun ilk prototipini piyasaya sürdü.

2017 yılının başında Matt, Harmony projesinin ilk aşamasını yayınlamıştı. Kullanıcıların AI uygulama ile kendi Harmony robotunun özelliklerini belirleyebileceği projeyi de tanıtmıştı.

Birkaç ay sonra Matt, robot ve insan arasındaki çizgileri bulandıran çığır açan bir video yayınladı. Seks hakkında konuşan en yeni prototipini Harmony 2.0 olarak adlandırmıştı.

Şimdi ise Matt gerçekten satışa sunulmak üzere yapılmış bir seks robotu yaratmak için yaptığı 5 yıllık serüvenin sonuna geldi. En son prototip ve bir nevi kilometre taşı olarak görülen Harmony 3.0 hakkında yeni detayları açıkladı.

Sadece birkaç hafta sonra 75 lbs yani 34 kg ağırlığında olan ve “sana aşığım” diyebilen Harmony 3.0 seks robotları Realbotix web sitesinden satın alınabilecek.

Silikon robot gövdesi, sıcak cildi ve kendiliğinden yağlanan vajinası olmak üzere yeni geliştirmeler Harmony 3.0 sürümünde mevcut olacak.Matt ayrıca robotun “doğru yerlerine” dokunulduğunda tetiklenen kendinden yağlanabilen bir fonksiyonu olduğunu da söyledi.