Dünyanın İlk Yapay Zeka Destekli Oteli Açıldı!

Dünyanın ve Çin’in en büyük e-ticaret ve medya devi Alibaba Group, sunduğu uygun fiyatları ile sürekli gündemde olmayı başarırken, yeni bir ilke imza attı. E-ticaret devi Alibaba’nın Zhejiang Eyaleti’nde ki Hangzhou şehrinde bulunan Qinchengli alışveriş merkezinin içindeki otelinde, dünyanın ilk yapay zeka destekli otel hizmetini başlattı.

Dünyada yapay zekanın tam olarak panoramik ve geniş kullanımlı ilk oteli olan Flyzoo Hotel, akıllı deneyimi ve olanakları ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Otelin kendine özgü geliştirilmiş uygulaması ile hizmet veren ilk yapay destekli otel, Flyzoo, doğrudan otele giriş çıkış yapmaya imkan sağlıyor. Yüz tarama desteği bulunan Flyzoo uygulaması sayesinde, asansöre binebilir, odanıza girebilir, yemek yiyebilir ve spor salonuna doğrudan giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir personel çağırmanıza bile gerek yok.

Ayrıca otelin servis personelinin çoğu robottur. Barmenler bile robot. Her odada, odadaki her şeyin kontrolünden sorumlu olan “Tmall Elf” adında bir robot uşak vardır.

Otelde herhangi bir gerçek kişi olup olmadığına ilişkin merakı otelin CEO’su Wang Qun‘un evet demesi ile son buldu. Açıklamalarında ” Yapay zeka gerçek bir kişi olmadan çalışamaz. Sadece hizmeti iyileştirebilir ve bazı tekrarlanan işleri azaltabilirdi. Temizleyici ve aşçı sayısını azaltmadık” dedi.

Yayınlanan raporlara göre yapay zeka destekli otel ‘in deluxe odalar, erişilebilir odalar ve executive odalar dahil olmak üzere otelin 290 odaya sahip olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca otelin gecelik konaklama ücreti 203 dolardan başlamaktadır.

Wang, yüz taramasının yanı sıra, konukların hem oda kartını hem de uygulamayı aynı anda kullanabileceğini de söyledi. Wang, “Kapıyı açmanın güvenliği konusunda endişelenmenize gerek yok. Fotoğrafınızı kullanarak kapıyı açamazsınız. Vücut kontrol sistemi, konuk rezervasyon yaparken yüklediği yüzü karşılaştırarak konuğu tanımlar.” diye güvenliğinden emin olduğunu bildirdi.

Ayrıca Wang, “Flyzoo Hotel, Alibaba’nın yeni seyahat ürünüdür. Turizm endüstrisi, dijital bir dönüşüme acilen ihtiyaç duyuyor. Her işletmenin oteller konusunda, geleceğin dijital dünyasını görmesini umuyoruz.” dedi.