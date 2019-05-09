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Dünyanın Ses ile Çalışan İlk Araç Güvenlik Sistemi Tanıtıldı – Letstrack!

Araç güvenlik sistemlerine yapay zeka destekli sesli asistanlar dahil olmaya başladı ve Letstark bunların ilki....

By Muhammed Arslan

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Dünyanın Ses ile Çalışan İlk Araç Güvenlik Sistemi Tanıtıldı - Letstrack!

İngiltere merkezli IoT teknoloji şirketi Letstrack isminde, dünyanın ses ile çalışan ilk araç güvenlik sistemini tanıttı. Kullanımı normal sesli asistanlara benzer. Ancak daha çok araç kullanımı odaklı bir çalışma prensibine sahipti. Arkadanış ile konuştuğunuz gibi konuşmaya devam edebilirsiniz.

Şirket, Letstrack ile birlikte dünyanın en iyi güvenlik sistemlerinden birisine sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca sistem Sesli Yapay zeka sunuyor. Makine öğrenimi sayesinde kendini de geliştirebilecek. Uygulamanın sağladığı gerçek zamanlı veriler, sürücüler için daha hızlı ve aşamalı bir deneyim sunar.

Uygulamanın en iyi yanı, komutların %65’inin ses tabanlı olmasıdır. Araç sürerken aracınız üzerindeki kontrolünü kaybetme riski yoktur. Arabanızın nasıl sürülmesi gerekiyor, ne gibi ayarlamalar yapabilirsin? Bunların hepsini ayarlardan düzenleyebilir ve kendi sürüş metoduna göre yeni kısayol komutları ekleyebilirsin.

Dünyanın Ses ile Çalışan İlk Araç Güvenlik Sistemi Tanıtıldı - Letstrack!

Sasdece konuşarak, bir sürücü otomobili çalıştırabilir veya durdurabilir. Dilerse motoru kapatabilir veya aracın hızını eski haline getirebilir. Eık seyahat edilen bir yerden tasarruf edebilir ve daha fazlasını yapabilir. Örneğin, Audi’nizin hız sınırını 80 olarak değiştir dediğinizde, hızı otomatik olarak 80’e indirecektir.

Ek olarak, bir araba arızası veya herhangi bir tıbbi acil durumda, sesli araç güvenliği sistemi sayesinde anında ve zamanında harekete geçilebilir. Uygulama, bir sürücünün rotayı daha uygun şekilde planlamasını sağlayarak aracınız için kaynak optimizasyonunu da artırır. Örneğin, yakıtı, ateşlemeyi, motorun rölanti süresi durumunu görebilirsiniz.

KaynakCiol
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