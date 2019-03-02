Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar neler? 2019 yılında hangi oyunları oynayabilirim. Oyun dizüstü bilgisayarları her zamankinden daha güçlü. Ancak hepimiz içinde GTX 1080 olan bir dizüstü bilgisayara sahip değiliz. Bazılarımız sadece işimizi görecek kadar daha küçük bir dizüstü bilgisayar tercih ediyor ve bu bazen en zorlu PC oyunlarını oynamaktan vazgeçmek anlamına geliyor.

Neyse ki farklı sistem gereksinimlerine ait birçok oyunu bulmak mümkün. Özellikle Steam’deki büyük bir klasik kütüphane, dizüstü bilgisayarlarımız için uygun olan tonlarca muhteşem PC oyunu var. Aşağıdaki listede düşük sistem gereksinimli bilgisayar oyunlarını bulmak mümkün.

Herhangi bir modern donanımda açıkça ortaya çıkacak olan daha eski PC oyunlarını seçmek istiyorsanız, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce yayınlanan oyunları seçmek daha mantıklı olacaktır. Half-Life 2 bunların en büyük örneği olabilir.

Oyunları doğrudan indirmek için Oyun İndirme Siteleri makalemizden yardım alabilirsiniz.

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar 2019

Into the Breach

Into the Breach oyununda, insan uygarlığının kalıntıları yerin altındaki üreyen dev yaratıklar tarafından tehdit ediliyor. Bu uzaylı tehdidini engellemek için gelecekten güçlü mekanizmaları kontrol etmelisin. Dünyayı kurtarmaya yönelik her girişim bu sıra tabanlı strateji oyununda rastgele oluşturulmuş yeni bir meydan okuma sunuyor.

Into the Breach Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10

Windows Vista/7/8/10 İşlemci: 1.7+ GHz ya da daha iyi

1.7+ GHz ya da daha iyi Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM Ekran Kartı: OpenGL 2.1 destekli. Intel HD 3000 ya da daha üst modeli.

OpenGL 2.1 destekli. Intel HD 3000 ya da daha üst modeli. Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

200 MB kullanılabilir alan Ayrıca bkz: MEB’in Yasaklamadığı Oyunlar

Unavowed

Yaklaşık bir yıldır bir şeytan tarafından ele geçirilmişsinizdir. O günden beri, New York’u kana bulamışsınızdır. Kurtuluşunuz, Unavowed (kötülüğü durdurmaya adanmış eski bir toplum) ile birlikte gelir. Özgürsünüz ama ne dünyanız ne evin ne arkadaşın vardır. Aynı zamanda da polis tarafından aranıyorsun. Unavowed saflarına katılın ve yaklaşmakta olan karanlığa karşı savaşın.

Unavowed Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü

Windows XP ya da üstü İşlemci: Pentium ya da üstü

Pentium ya da üstü Bellek: 64 MB RAM

64 MB RAM Ekran Kartı: 640×360, 32-bit renk: 700 Mhz

640×360, 32-bit renk: 700 Mhz DirectX: Sürüm 5.2

Sürüm 5.2 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Gorogoa

Gorogoa, Jason Roberts tarafından tasarlanan ve gösterilen güzel elle çizilmiş bir hikaye ile anlatılan, bulmaca türünün zarif bir evrimidir. Gorogoa’nın oynanışı tamamen orijinal olup oyuncuların bulmacayı çözmek için yaratıcı şekillerde düzenlediği ve birleştirdiği cömertçe resimlendirilmiş panellerden oluşuyor. Kusursuzca basit, ama tatmin edici derecede karmaşık.

Gorogoa Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2

Windows XP SP2 İşlemci: 1 GHz

1 GHz Bellek: 512 MB RAM

512 MB RAM Ekran Kartı: GeForce 6 ya da Radeon X1000

GeForce 6 ya da Radeon X1000 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 680 MB kullanılabilir alan

Ayrıca bkz: En iyi RPG Oyunları

West of Loathing

2017’nin en komik oyunu ve belki de şimdiye kadar oynayacağınız en komik RPG oyunu olabilir. Şakalar ile keşfettiğiniz bir oyundur, öyle belirli ganimetler ile bir şeyler elde etmezsiniz. Keşfettiğiniz her dünyada bazen seçeneklerde bile göreceğiniz birçok eğlenceli nokta var. West of Loathing, gerçekten eğlenceli ve akıllı bir RPG’dir.

West of Loathing Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows XP SP2+

Windows XP SP2+ İşlemci: 2.8 GHz Intel® Core™2 Duo ya da daha yenisi

2.8 GHz Intel® Core™2 Duo ya da daha yenisi Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: 512 MB

512 MB Depolama: 4 GB kullanılabilir alan Ayrıca bkz: En İyi Savaş Oyunları 2019

Cuphead

Cuphead, ağırlıklı olarak patron savaşlarına odaklanmış klasik bir koşu ve silah aksiyon oyunudur. 1930’ların karikatürlerinden esinlenen görseller ve ses, dönemin aynı teknikleri, yani geleneksel elle çizilmiş cel animasyonu, suluboya arka planlar ve orijinal caz kayıtları ile özenle yaratılmıştır.

Cuphead Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz

Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: Geforce 9600 GT ya da AMD HD 3870 512MB

Geforce 9600 GT ya da AMD HD 3870 512MB DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ayrıca bkz: Oyun Laptopları 2019

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon, maceranın psikolojik stresleri hakkında sıradan RPG tabanlı zorlu bir gotik oyun olarak ön plana çıkıyor. Hayal edilemeyen dehşetlere, strese, kıtlığa, hastalığa ve daima sarsıcı karanlığa karşı kusurlu kahramanlardan oluşan bir ekip kur, eğit ve yönet. Tüm umutlar kaybolduğunda kahramanlarını bir arada tutabilir misin?