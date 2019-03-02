Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar neler? 2019 yılında hangi oyunları oynayabilirim. Oyun dizüstü bilgisayarları her zamankinden daha güçlü. Ancak hepimiz içinde GTX 1080 olan bir dizüstü bilgisayara sahip değiliz. Bazılarımız sadece işimizi görecek kadar daha küçük bir dizüstü bilgisayar tercih ediyor ve bu bazen en zorlu PC oyunlarını oynamaktan vazgeçmek anlamına geliyor.
Neyse ki farklı sistem gereksinimlerine ait birçok oyunu bulmak mümkün. Özellikle Steam’deki büyük bir klasik kütüphane, dizüstü bilgisayarlarımız için uygun olan tonlarca muhteşem PC oyunu var. Aşağıdaki listede düşük sistem gereksinimli bilgisayar oyunlarını bulmak mümkün.
Herhangi bir modern donanımda açıkça ortaya çıkacak olan daha eski PC oyunlarını seçmek istiyorsanız, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce yayınlanan oyunları seçmek daha mantıklı olacaktır. Half-Life 2 bunların en büyük örneği olabilir.
Oyunları doğrudan indirmek için Oyun İndirme Siteleri makalemizden yardım alabilirsiniz.
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar 2019
Into the Breach
Into the Breach oyununda, insan uygarlığının kalıntıları yerin altındaki üreyen dev yaratıklar tarafından tehdit ediliyor. Bu uzaylı tehdidini engellemek için gelecekten güçlü mekanizmaları kontrol etmelisin. Dünyayı kurtarmaya yönelik her girişim bu sıra tabanlı strateji oyununda rastgele oluşturulmuş yeni bir meydan okuma sunuyor.
Into the Breach Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10
- İşlemci: 1.7+ GHz ya da daha iyi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 2.1 destekli. Intel HD 3000 ya da daha üst modeli.
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
- Ayrıca bkz: MEB’in Yasaklamadığı Oyunlar
Unavowed
Yaklaşık bir yıldır bir şeytan tarafından ele geçirilmişsinizdir. O günden beri, New York’u kana bulamışsınızdır. Kurtuluşunuz, Unavowed (kötülüğü durdurmaya adanmış eski bir toplum) ile birlikte gelir. Özgürsünüz ama ne dünyanız ne evin ne arkadaşın vardır. Aynı zamanda da polis tarafından aranıyorsun. Unavowed saflarına katılın ve yaklaşmakta olan karanlığa karşı savaşın.
Unavowed Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü
- İşlemci: Pentium ya da üstü
- Bellek: 64 MB RAM
- Ekran Kartı: 640×360, 32-bit renk: 700 Mhz
- DirectX: Sürüm 5.2
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
- Ayrıca bkz: Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır?
Gorogoa
Gorogoa, Jason Roberts tarafından tasarlanan ve gösterilen güzel elle çizilmiş bir hikaye ile anlatılan, bulmaca türünün zarif bir evrimidir. Gorogoa’nın oynanışı tamamen orijinal olup oyuncuların bulmacayı çözmek için yaratıcı şekillerde düzenlediği ve birleştirdiği cömertçe resimlendirilmiş panellerden oluşuyor. Kusursuzca basit, ama tatmin edici derecede karmaşık.
Gorogoa Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP2
- İşlemci: 1 GHz
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 6 ya da Radeon X1000
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 680 MB kullanılabilir alan
- Ayrıca bkz: En iyi RPG Oyunları
West of Loathing
2017’nin en komik oyunu ve belki de şimdiye kadar oynayacağınız en komik RPG oyunu olabilir. Şakalar ile keşfettiğiniz bir oyundur, öyle belirli ganimetler ile bir şeyler elde etmezsiniz. Keşfettiğiniz her dünyada bazen seçeneklerde bile göreceğiniz birçok eğlenceli nokta var. West of Loathing, gerçekten eğlenceli ve akıllı bir RPG’dir.
West of Loathing Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP2+
- İşlemci: 2.8 GHz Intel® Core™2 Duo ya da daha yenisi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- Ayrıca bkz: En İyi Savaş Oyunları 2019
Cuphead
Cuphead, ağırlıklı olarak patron savaşlarına odaklanmış klasik bir koşu ve silah aksiyon oyunudur. 1930’ların karikatürlerinden esinlenen görseller ve ses, dönemin aynı teknikleri, yani geleneksel elle çizilmiş cel animasyonu, suluboya arka planlar ve orijinal caz kayıtları ile özenle yaratılmıştır.
Cuphead Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz ya da AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce 9600 GT ya da AMD HD 3870 512MB
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ayrıca bkz: Oyun Laptopları 2019
Darkest Dungeon
Darkest Dungeon, maceranın psikolojik stresleri hakkında sıradan RPG tabanlı zorlu bir gotik oyun olarak ön plana çıkıyor. Hayal edilemeyen dehşetlere, strese, kıtlığa, hastalığa ve daima sarsıcı karanlığa karşı kusurlu kahramanlardan oluşan bir ekip kur, eğit ve yönet. Tüm umutlar kaybolduğunda kahramanlarını bir arada tutabilir misin?
Darkest Dungeon Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Open GL 3.2+
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1080p, 16:9 desteği
- Ayrıca bkz: En İyi PC Oyunları 2019