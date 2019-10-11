DxOMark Testlerinde Artık Ses Kalitesi de Mevcut!

DxOMark akıllı telefon kameralarını uzun süredir test eden ve güvenilir bir ün kazanmış bir karşılaştırma firmasıdır. Kamera performansı, akıllı telefon alıcılarının kararını etkilemede önemli bir rol oynar. Tabi ki aynı zamanda ses ve video kalitesi de oldukça önemli faktör.

DxOMark, bunu da düşünerek yeni bir adam atıyor. Şirket, yeni geliştirdiği algoritmalar sayesinde DxOMark Audio‘yu tanıttı. Kullanıcıların telefondaki ses içeriğinden en iyi şekilde yararlanmak ve müzik dinleme deneyimini en üste çıkarmak için bir dizi protokol geliştirmiştir.

Ayrıca kıyaslama metodolojisi, tekrarlanması kolay olacak ve her seferinde güvenilir bir sonuç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İlk olarak Apple iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10 Plus, Honor 20 Pro, Huawei Mate 20 X ve Sony Xperia 1 gibi 5 markanın 7 farklı akıllı telefonunu test edildi.

Tüm bu telefonlar arasında en yüksek 75 puanı, Huawei’nin en iyi telefonlarından Mate 20 X elde ediyor. Büyüleyici bir şekilde ikinci sırada, Apple‘ın geçen yıl amiral gemisi olan iPhone XS Max var.

Üçüncülüğü ise en son telefonlardan iPhone 11 Pro Max alıyor. Bu iki telefon, sırasıyla 74 ve 71 puan aldı. iPhone ikilisini Samsung cihazları takip ediyor. Galaxy Note 10 Plus, 66 sayı ile dördüncü sıraya ve Galaxy S10 Plus‘da 65 sayı ile beşinci sayıya geliyor.