DxOMark Yenilendi! Listenin Lideri Galaxy Note 10 Plus!

DxOMark testine eklenen iki yeni özellik sayesinde, listenin lideri artık Galaxy Note 10 Plus 5G oluyor...

Yazar
Muhammed Arslan
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DxOMark Yenilendi! Listenin Lideri Galaxy Note 10 Plus!

Kamera konusunda yoğun testler yaparak, en iyilerin hangisi olduğuna karar verdiğimiz DxOMark yenilendi. Artık telefon kamerası incelemelerine ultra geniş açılı ve gece modunu da ekledi. Telefonların artık hangisinin bütün konularda en iyisi olduğuna karar verebileceğiz.

Yeni eklemelerle ilk test sonuçları yayınlandı bile. DxOMark, yeni özellikleri kullanarak birçok telefonu test etti. Aşağıda detaylı bir şekilde telefonların kaçar puan aldığını görebilirsiniz.

Gece modu ve geniş açılı kameraların nasıl test edildiğini de gösteren bir paylaşım da yapıldı. Hemen aşağıda yer alan görüntülere bakarak, geniş açılı kameranın ortamki renkleri, detayları ve bozulma oranını nasıl dengelediğini görebilirsiniz. Ek olarak aynı durum gece modu için de geçerli.

Hemen unutmadan kısa bir açıklama yapalım. Yeni özellik hala test aşamasında olduğu için bazı sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 117 puan ile listenin en üst sırasına yerleşiyor. Önceki test aşamasında 113 puan alırken, gece modu ve geniş açılı kamera telefona 4 puan daha kazandırıyor.

TelefonGüncel PuanEski PuanGetiri
Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G117113+4
Samsung Galaxy S10 5G116112+4
Huawei P30 Pro116112+4
Honor 20 Pro113111+2
Huawei Mate 20 Pro112109+3
Xiaomi Mi 9110107+3
Apple iPhone XS Max106105+1
Google Pixel 3102101+1
LG G8 ThinQ9996+3

Galaxy Note 10 Plus, Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 5G modelleri aynı zamanda en iyi gece moduna da sahip. Geniş açılı kamera ve gece modunun ayrı ayrı sonuçlarını görmek isterseniz, o halde aşağıdaki sıralamaya göz atmanız gerekiyor.

TelefonGeniş AçılıTelefonGece Modu
Galaxy Note 10Plus 5G42Huawei P30 Pro59
Samsung Galaxy S10 5G40Galaxy Note10 Plus 5G59
Sony Xperia 138Samsung Galaxy S10 5G59
Lenovo Z6 Pro35Honor 20 Pro53
Huawei Mate 20 Pro34Huawei Mate 20 Pro53
Huawei P30 Pro34Google Pixel 349
LG G8 ThinQ34Xiaomi Mi 948
Xiaomi Mi 930LG G8 ThinQ44
Honor 20 Pro28Lenovo Z6 Pro42
Apple iPhone XS Maxn/aApple iPhone XS Max37
Google Pixel 3n/aSony Xperia 134
Nokia 9 PureViewn/aNokia 9 PureView31

Telefonların isimlerine tıklayarak, bütün özelliklerini görüntüleyebilirsiniz.

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