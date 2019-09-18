DxOMark Yenilendi! Listenin Lideri Galaxy Note 10 Plus!

DxOMark testine eklenen iki yeni özellik sayesinde, listenin lideri artık Galaxy Note 10 Plus 5G oluyor...

Kamera konusunda yoğun testler yaparak, en iyilerin hangisi olduğuna karar verdiğimiz DxOMark yenilendi. Artık telefon kamerası incelemelerine ultra geniş açılı ve gece modunu da ekledi. Telefonların artık hangisinin bütün konularda en iyisi olduğuna karar verebileceğiz.

Yeni eklemelerle ilk test sonuçları yayınlandı bile. DxOMark, yeni özellikleri kullanarak birçok telefonu test etti. Aşağıda detaylı bir şekilde telefonların kaçar puan aldığını görebilirsiniz.

Gece modu ve geniş açılı kameraların nasıl test edildiğini de gösteren bir paylaşım da yapıldı. Hemen aşağıda yer alan görüntülere bakarak, geniş açılı kameranın ortamki renkleri, detayları ve bozulma oranını nasıl dengelediğini görebilirsiniz. Ek olarak aynı durum gece modu için de geçerli.

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Hemen unutmadan kısa bir açıklama yapalım. Yeni özellik hala test aşamasında olduğu için bazı sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 117 puan ile listenin en üst sırasına yerleşiyor. Önceki test aşamasında 113 puan alırken, gece modu ve geniş açılı kamera telefona 4 puan daha kazandırıyor.

Galaxy Note 10 Plus, Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 5G modelleri aynı zamanda en iyi gece moduna da sahip. Geniş açılı kamera ve gece modunun ayrı ayrı sonuçlarını görmek isterseniz, o halde aşağıdaki sıralamaya göz atmanız gerekiyor.

Telefonların isimlerine tıklayarak, bütün özelliklerini görüntüleyebilirsiniz.