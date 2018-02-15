Dynasty Warrior 9 Sınıfta Kaldı!

Omega Force tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günden itibaren Batı ülkelerinde Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapan Dynasty Warrior 9’un inceleme notları oldukça çelişkili. Koei Tecmo’nun yayınladığı hack and slash oyunu seriyi ilk kez açık dünyaya getirmişti ancak bunda başarılı olduğunu söylemek oldukça zor.

Dynasty Warrior 9’un yayınlanan ilk inceleme notlarında oyunu ortalamanın üzerinde beğenen isimler olsa da, 40 inceleme notu sonrasında OpenCritic’de 100 üzerinden 68 puanda kaldığını görebiliyoruz. İnceleme yapanların sadece 4 tanesi oyuna 85’in üzerinde puan vermiş ve oyun 18 incelemeden 65’in altında not almış. Dikkatimizi çeken inceleme notlarını sizin için yazımıza ekledik. Her zaman olduğu gibi en yüksek ve en düşük nota pek dikkat etmeyince daha sağlıklı bir fikre sahip olabiliyoruz.

Dynasty Warrior 9, Digitally Downloaded’den 100 puan almış olmasına rağmen bir sonraki en yüksek notun 85 olması ve Gameskinny’den 20 almış olmasına karşılık sonraki en düşük notun 50 olması incelemelerdeki tutarsızlığı ortaya koyuyor.

Digitally Downloaded – 100

Wccftech – 85

God is a Geek – 75

Hardcore Gamer – 70

Gamespot – 70

Destructoid – 65

Attack of the Fanboy – 60

IGN – 58

Push Square – 50

TheSixthAxis – 50

Gameskinny – 20