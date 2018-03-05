E-Devlet'ten Miras Sorgulama Hizmeti! Veraset İlami Sorgulama Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz ay e-devlet platformu bünyesine yeni özellikler eklendi. Bunlardan biri soyağacı sorgulama hizmeti, diğeri ise 1853 yılı sonrası savaşların şehit sorgulama hizmeti oldu.

E-devlet ile artık 1990 yılı sonrası vefat eden yakınlarınızdan kalan mirası öğrenebileceksiniz! Evet yanlış duymadınız 6 Mart 2018 tarihi ile hizmete başlayacak bu yeni özellik ile miras sorgulama işlemlerinizi kolayca yapabileceksiniz.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle oldu;

Yargı birimlerinden edinilen “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” istekleri UYAP üzerinden elektronik mecrada 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştı. 16.12.2016 itibari ile yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere vefat tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” isteklerinin UYAP üzerinden yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden yukarıdaki koşullara uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve “Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları da artık yalnızca bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”

e-Devlet “Miras Sorgulama” Nasıl Yapılır?

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna “Veraset İlami Sorgulama” yazmanız yeterli olacaktır.