E-devlet'e Yeni Özellik: Soyağacı Sorgulama Sistemi

E-devlet Soyağacı Sorgulama Sistemi bugün resmen e-devlet bünyesinde kullanıma sunuldu. E-devlet girişi yaptıktan sonra aile soyağacını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-devlet sitesine akın ettiler. Şu dakikalar itibari ile sistem tamamen kilitlenmiş durumda ve çok yavaş çalışmakta.

Peki e-devlet kapısı üzerinden aile soyağacınızı nasıl görebilirsiniz?

İşte soyağacınızı sorgulayabilmeniz için yapmanız gerekenenlere adım adım sizlere anlattık.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığında Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama bölümü vatandaşların kullanımına resmen açıldı.

Soyağacı sorgulama sisteminin yürürlüğe girmesi üzerine sosyal medya adeta yıkıldı. E-devlet sitesi tamamen kilitlenmiş durumda.

Alt-üst soy bilgisi sorgulama sistemine giren vatandaşlar;

“Şu anda kullanıma hazır hizmette yaşanan istek yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısı ile karşılaşabiliyorlar. Bunun nedeni çok fazla sayıda insanın soyağacını öğrenmek için hizmete yüklenmiş olması olarak düşünülüyor.

Oldukça fazla sayıda vatandaş alt-üst soyağacı bilgisi öğrenebilmek için www.turkiye.gov.tr ​​adresine girmeye çalıştı.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kendi soyağacınızı öğrenmek isterseniz;

E-devlet sitesine giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra buraya tıklayınız. Ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisinden > Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetini açınız.

Burada bulunan alandan Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca varsa belge görüntülemesi de sağlanabiliyor.

HANGİ YILLARA KADAR SOYAĞACI ÇIKARILIYOR?

1800’lü yıllara kadar dayanan soyağacınızı E-devlet üzerinden öğrenebiliyorsunuz. Hizmet ekranı içerisinde üstteki kodları denemek için size bu yıllara kadar imkan sağlanabiliyor.