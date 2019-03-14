E-Devlette Kredi Borç Bilgileri Sorgulama Dönemi Başladı

Hayatı kolaylaştırma konusunda önemli bir adım olarak gösterebileceğimiz E-Devlet sistemi, her geçen dönem biraz daha geliştiriliyor. Saatlerce süren işlemleri dakikalar içerisinde çözmenizi sağlayan sistem, şu sıralar yeni bir hizmetle gündemde. Bu kez E-Devlet üzerinden Kredi Borç Bilgileri Sorgulama / Risk Raporu alma dönemi başlıyor. Resmi açıklamayla duyurulan yeni hizmete ve detaylara bakalım.

E-Devlet Üzerinden Kredi Borç Bilgileri Sorgulama Ne Zaman Başlıyor?

Detaylara geçmeden önce, yeni hizmetin ne zaman kullanılabilir olarak yayında olacağından söz edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamaya göre sistemin kullanımı bugün gün içerisinde başlayacak.

Risk raporu olarak gösterilen rapor sayesinde Kredi Borç Bilgileri Sorgulama işlemi yapılabilecek ve kredi çekebilme durumları hakkında bilgiler alınabilecek.

Risk Raporu Ücretli Mi Olacak?

Kredi Borç Bilgileri Sorgulama ve kredi çekebilme durumları hakkında bilgi verecek olan Risk Raporu hizmeti, şu ana kadar ücretli olarak yararlanılan bir hizmetti. Fakat yapılan açıklamalara göre bundan sonra E-Devlet üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde Risk Raporu alınabilecek ve Borç Sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek. Ekstra herhangi bir ödeme yapmaya gerek kalmayacak.

Kredi Borç Bilgileri Nasıl Sorgulanır?

Sorgulama işlemi için sistemin tüm detayları açıklanmış değil. Muhtemelen yine tek ekran üzerinden sorgulama yapılacak. İstenen bilgilerin girilmesi durumunda vatandaşlar, bir doküman olarak tüm bilgilere ulaşabilecekler.

Bunun için ekstra bir ödeme olmayacağından söz etmiştik. Tam olarak sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri, gün içerisinde sistem açıldığı zaman vereceğiz.

Risk Raporu Hangi Bilgileri Veriyor?

Gelelim sorgulama sonrasında hangi bilgilerin elde edilebileceğine. Yine bu konuda da net açıklamalar var. Geçmiş dönemde ücretli olarak alınan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu’na erişimden söz ediyoruz.

Yani yine tüm bilgiler elde edilebilecek. Vatandaşlar; finansal kuruluşlar ve bankalar bazında toplam borç bilgilerini, komisyon bilgilerini ve ödenmemiş faiz bilgilerini elde edebilecek. Bunun yanında son 10 yıllık süreç içerisinde banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş olan borçlar hakkında da bilgi alınabilecek.

Not: Rapor, ayda sadece 1 kez ücretsiz olarak alınabilecek. Bunun dışında ekstra talepler için ücret alınması bekleniyor.

Sistem hakkında yeni detaylar ve kullanım bilgileri geldiği zaman, yazımızı bu bilgilere göre güncelleyeceğiz.